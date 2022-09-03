Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое тело

Каждое движение артистки пропитано привлекательностью и уверенностью в себе.
Украинская певица и актриса Надежда Мейхер не устает восхищать своих поклонников красотой и талантом дизайнера.
На странице ее авторской одежды в Instagram появился соблазнительный анонс нового костюма, сшитого из алого бархата. Для промо-кампании этой коллекции был заснят целый ролик.
По сюжету сама Мейхер прогуливается в бархатном костюме-двойке по улицам. Ее волосы собраны в гульку, лишь две непослушные пряди выбиваются у лба.
Пиджак свободного, пижамного кроя певица надела на голое тело. Его борта время от времени распахивались, обнажая сочные полукружья пышной груди артистки.
Ранее внучка Софии Ротару, модель и блогерка Соня Евдкоменко, показала, как в соблазнительном бикини прощается с Западным побережьем.
Также одна из самых успешных плюс-сайз моделей мира, американка Эшли Грэм показала полностью обнаженное тело без ретуши со всеми своими растяжками, складочками и целлюлитом.
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