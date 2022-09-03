Бархатное пламя: Надежда Мейхер сверкнула пышным бюстом в пиджаке на голое тело

Надежда Мейхер позировала в алом бархатном пиджаке на голое тело / instagram.com/meiherbymeiher

Украинская певица и актриса Надежда Мейхер не устает восхищать своих поклонников красотой и талантом дизайнера.

На странице ее авторской одежды в Instagram появился соблазнительный анонс нового костюма, сшитого из алого бархата. Для промо-кампании этой коллекции был заснят целый ролик.

По сюжету сама Мейхер прогуливается в бархатном костюме-двойке по улицам. Ее волосы собраны в гульку, лишь две непослушные пряди выбиваются у лба.

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Пиджак свободного, пижамного кроя певица надела на голое тело. Его борта время от времени распахивались, обнажая сочные полукружья пышной груди артистки.

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