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"Чудовище без чести и совести": экс-премьер хлестко припечатал Повалий за пресмыкание перед Путиным

2 февраля 2023, 12:37
Политик назвал единственное наказание для запроданки Повалий и ей подобных, которого они заслуживают.
Таисия Повалий, Арсений Яценюк
Арсений Яценюк назвал Таисию Повалий чудовищем, на которое нужно завести уголовное дело/ instagram.com/tpovaliyofficial, instagram.com/arseniy_yatsenyuk

Певица-предательница Таисия Повалий перестала скрывать свое настоящее отношение к Украине: если в начале полномасштабной войны она старалась скромно молчать о своих политических убеждениях, то теперь без стыда поливает грязью родину и молится на путина.

Она глубоко разочаровала своих коллег, поклонников и весь украинский народ тем, что поддерживает пропутинские нарративы. В интервью для Дмитрия Гордона бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк высказал свое мнение о Повалий, ее любви к путину и оскорбительных речах о стране, которая сделала ее звездой.

"Мне не жутко, мне мерзко. Она чудовище, вот и все. Это не то что ниже человеческого достоинства, там никакого достоинства нет. Чтобы это было ниже, нужно иметь хоть какое-то человеческое достоинство. И поверьте мне, таких до черта", - заявил политик.

Также Яценюк убежден, что предателей среди артистов, которые во время полномасштабной войны в Украине переметнулись на сторону страны-агрессора, должно ждать реальное наказание - одним запретом на въезд и лишением наград и званий тут не отделаешься.

"Это даже не полицаи. Это просто какие-то чудовища в человеческом обличии, у которых нет ни чести, ни совести. У них уже давно нет родины, и они точно за такие вещи должны получать уголовное дело", - убежден он.

Ранее Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

Позднее украинцы жутко возмутились Таисией Повалий – за то, что та в новогоднюю ночь развлекала жителей страны-агрессора легендарным хитом Владимира Ивасюка и Софии Ротару "Червона рута".

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шоу-бизнес Таисия Повалий Арсений Яценюк Дмитрий Гордон новости шоу бизнеса
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