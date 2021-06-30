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Чудо-женщина Галь Гадот родила третьего ребенка

30 июня 2021, 14:48

Израильская актриса Галь Гадот, известная по франшизам Форсаж и Чудо-Женщина, стала мамой третий раз.

Галь Гадот
Галь Гадот / Getty Images

Актриса и модель Галь Гадот показала свою семью, которая пополнилась новым членом. Актриса родила девочку, которую назвали Даниэла.

Галь показала трогательное семейное фото по этому поводу, разместив в своих социальных сетях.

"Моя милая семья. Я не могу быть более благодарной и счастливой (и уставшей), мы все так рады приветствовать Даниэлу в нашей семье. Я посылаю всем вам любовь и здоровье", - пишет она к фото.

Галь Гадот
Галь Гадот с мужем и дечерьми / Instagram

Галь Гадот замужем за 45-летним Яроном Версано 12 лет. Кроме новорожденной Даниэлы, они также имеют двух дочерей – 9-летнюю Альму и четырехлетнюю Майю.

О беременности исполнительница роли Чудо-женщины рассказала в марте, поделившись снимком, на котором она продемонстрировала округлившийся живот. При этом в тот же день она вместе с супругом посетила премию Золотой глобус, но удачно подобранное платье скрыло ее интересное положение, так что в беременности ее тогда никто не заподозрил.

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