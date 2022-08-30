УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

30 августа 2022, 17:44

Длинноногая блондинка невероятно хороша в солнечных лучах.

Леся Никитюк
Леся Никитюк напомнила фанатам, какой красивой может быть / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк решила напомнить поклонникам, что она не только очень трудолюбива, но и невероятно харизматична.

На своей странице в Instagram она выложила кадры из небольшой фотосессии, для которой позировала на фоне поля. Простой антураж и незамысловатый наряд Никитюк сумела превратить в чувственную феерию.

На фото ведущая предстала в джинсах, облегающей черной кофте и минималистичных золотых украшениях. Ветер играл с ее волосами, а солнце подсвечивало их, как магический ареол.

Видео дня

"Чтобы не забывали, какая я красивая. Мирного дня! ❤️ Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ", - подписала серию снимков Никитюк.

В комментариях хвалят ведущую за безупречный внешний вид. Стремление Никитюк к прекрасному поддержали Даша Астафьева, Маша Ефросинина и Наталка Денисенко.

Леся Никитюк
Леся Никитюк напомнила фанатам, какой красивой может быть / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

Другие новости:

шоу-бизнес Леся Никитюк новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:18

"Каждый день спрашивает, как там Украина": Хименес-Браво показал красавицу мать

18:17

Похолодает сильно: синоптик рассказала о погодном сюрпризе в последний день летаВидео

18:16

Хлывнюк заплакал, когда пел песню об УкраинеВидео

18:11

Звезда "Аббатства Даунтон" до слез растрогал видео о разрушении россиянами ХарьковаВидео

17:44

Доллар по 43: эксперт рассказал, чего ждать от курса валют в сентябре

Реклама
17:44

"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

17:31

Сколько денег нужно на восстановление Украины: Зеленский назвал невероятную суммуВидео

17:25

После Дауни-младшего в носках "Россия": сестра Кардашьян попала в скандал с видео Красной площади

17:21

От них срывает башню: 4 женщины по знаку зодиака обладают сильной энергетикойВидео

17:14

"Всегда первым шел на амбразуру": путинистка Долина затосковала по концертам Кобзона

17:12

Маникюр осень 2022: 5 самых модных вариантов, которые растопят даже самое холодное сердцеФото

16:57

Приметы на 31 августа: какие 2 вещи нужно сделать в последний день лета, чтобы привлечь удачуВидео

16:26

Как нужно правильно носить 1 доллар в кошельке, чтобы водились деньги

16:05

Как избавиться от неприятного запаха в ванной или туалете: самые популярные способы

16:03

Гороскоп на сентябрь 2022: Близнецам – расставание, Весам – большой куш, Козерогам – знаки судьбыВидео

16:01

Войска РФ тихо выйдут, а ВСУ туда зайдут: Жданов назвал сценарии борьбы за КрымВидео

15:54

Самое вкусное и очень полезное варенье из облепихи от простуды: 3 простых рецепта для здоровьяВидео

15:45

Анна Кошмал показала "хороших русских"

15:43

Почему нельзя вырывать седые волосы: есть риск появления залысинВидео

15:32

Использованные чайные пакетики еще пригодятся: зачем их кладут в унитаз и обувь

Реклама
15:24

8-10 тысяч долларов за пластику: эксперт рассказал, почему похороны Дугиной сочли инсценировкой

15:22

РФ выбросила $65 млн на деревянные HIMARS: СМИ выяснили, как ВСУ перехитрили оккупантовВидео

15:17

Лицемерка Надежда Бабкина спела в оккупированном Луганске на украинском языке

15:15

ВСУ ударили по фешенебельному яхт-клубу в Новой Каховке: там жило командование оккупантов - ХланьВидео

15:13

ВСУ взяли оккупантов в кольцо на Харьковщине - перехват ГУРВидео

14:49

"ФСБшники убегали в подштанниках": СМИ выяснили подробности взрыва в гостинице в МелитополеВидео

14:41

Как перетереть масло с мукой в крошку: 4 самых лучших способаВидео

14:21

Поп-король Шредингера: американская журналистка рассказала, почему смерть Майкла Джексона - обман

14:17

Чтобы поссорить Украину и Запад: эксперт рассказал, как Россия использует ликвидацию ДугинойВидео

13:53

Из министра в завхозы: эксперт рассказал, чем занимается отстраненный от должности ШойгуВидео

13:50

После атак Украины Черноморский флот РФ и его авиация на войне стали бесполезными – PoliticoВидео

13:45

На Херсонщине гауляйтера Стремоусова "увековечили" на туалетной бумагеВидео

13:41

Путин Крым не отдаст, но у Украины может появиться шанс вернуть полуостров и без войны – ЖдановВидео

13:27

Раздевали и закапывали в ледяную землю: оккупанты-палачи неделю измывались над украинцем

13:27

Как защититься от радиации в домашних условиях – что делать в первые часы

13:00

ВСУ ликвидировали российского капитана с украинскими корнямиВидео

12:56

Смеемся - значит не сдаемся: Лига Смеха возвращается на экраны – отныне на телеканале ТЕТ

12:53

Коллаборант Стремоусов сбежал из Херсона в Россию и собрался "спасать Африку"Видео

12:50

Невестка-стриптизерша Тарзана и Королевой показала, как "слазит" с пилона

12:22

Скандал вокруг налоговой Львовской области: в Минфине ждут объяснения налоговиков

Реклама
12:03

Путин на грани срыва: к нему примчалась бригада скорой помощи

11:51

ВСУ уничтожили расчет Града войск РФ на Херсонщине: часть оккупантов бежала с поля бояВидео

11:44

РФ ударила из артиллерии по центру Харькова: 5 человек погибли, 7 - раненыВидео

11:43

Битва за Херсон и перспективы окончания войны: чат с генерал-лейтенантом Игорем Романенко

11:28

Бывший муж запроданки Лорак выгулял новую возлюбленную по центру КиеваВидео

11:01

В Херсоне партизаны подорвали авто "начальника ГИБДД" майора Снешина - СМИВидео

11:00

Если Украина вернет Крым военным путем, Путина в Кремле может заменить сын его соратника – ЖдановВидео

10:56

Страдающая от хронической боли Тышкевич решилась на экстремальное лечение

10:14

Ворвались с оружием, заблокировали доступ в бомбоубежище: СБУ по ошибке пожаловала с обысками на фабрику "Юнайтед Табако"

10:12

Как Украине победить Россию за 6-12 месяцев: генерал США назвал условияВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осень
Праздники
Яблочный СпасВыходные в сентябреМаковея 2022День Независимости
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять