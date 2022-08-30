"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

Леся Никитюк напомнила фанатам, какой красивой может быть / instagram.com/lesia_nikituk

Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк решила напомнить поклонникам, что она не только очень трудолюбива, но и невероятно харизматична.

На своей странице в Instagram она выложила кадры из небольшой фотосессии, для которой позировала на фоне поля. Простой антураж и незамысловатый наряд Никитюк сумела превратить в чувственную феерию.

На фото ведущая предстала в джинсах, облегающей черной кофте и минималистичных золотых украшениях. Ветер играл с ее волосами, а солнце подсвечивало их, как магический ареол.

Видео дня

"Чтобы не забывали, какая я красивая. Мирного дня! ❤️ Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ", - подписала серию снимков Никитюк.

В комментариях хвалят ведущую за безупречный внешний вид. Стремление Никитюк к прекрасному поддержали Даша Астафьева, Маша Ефросинина и Наталка Денисенко.

Леся Никитюк напомнила фанатам, какой красивой может быть / instagram.com/lesia_nikituk

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

Другие новости: