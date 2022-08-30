"Чтобы не забыли, какая я красивая": Леся Никитюк снялась в сияющем образе

Длинноногая блондинка невероятно хороша в солнечных лучах.
Модель, путешественница, телеведущая и волонтерка Леся Никитюк решила напомнить поклонникам, что она не только очень трудолюбива, но и невероятно харизматична.
На своей странице в Instagram она выложила кадры из небольшой фотосессии, для которой позировала на фоне поля. Простой антураж и незамысловатый наряд Никитюк сумела превратить в чувственную феерию.
На фото ведущая предстала в джинсах, облегающей черной кофте и минималистичных золотых украшениях. Ветер играл с ее волосами, а солнце подсвечивало их, как магический ареол.
"Чтобы не забывали, какая я красивая. Мирного дня! ❤️ Мы еще на один день ближе к победе благодаря ВСУ", - подписала серию снимков Никитюк.
В комментариях хвалят ведущую за безупречный внешний вид. Стремление Никитюк к прекрасному поддержали Даша Астафьева, Маша Ефросинина и Наталка Денисенко.
Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.
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