"Что ты с собой творишь?": Киркоров опозорился странным нарядом и привел россиян в шок

Наряд Киркорова шокировал россиян. Все - от панамы до кроссовок - было усеяно зелено-бело-красными триколорами.

Филипп Киркоров / скриншот, соцсети

55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.

Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.

Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.

Все было усеяно зелено-бело-красными триколорами. Россияне не сдержались от гневных комментариев.

""Кто ж его одевает!? Все дорого, богато, но так безвкусно! И смешно!", "Не одежда, а сплошные буквы алфавита! Прям АБВГДейка на прогулке!", "Киркоров, что ты с собой творишь?", "В цветах чужого флага снимаетесь, а домой нос не кажете"", — негодуют россияне.

Напомним, Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.

Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.

Также в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.

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