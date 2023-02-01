"Что ты с собой творишь?": Киркоров опозорился странным нарядом и привел россиян в шок

55-летний российский певец Филипп Киркоров, который оказался активным поклонником диктатора Владимира Путина и поддержал войну в Украине, снова попал под шквал критики.
Киркоров уехал из России и отправился в США. Очередной кадр вывел из себя подписчиков певца.
Артист приехал в город Санта-Барбара и решил похвастаться обновками. Он примерил одежду люксового бренда в цветах итальянского флага.
Все было усеяно зелено-бело-красными триколорами. Россияне не сдержались от гневных комментариев.
""Кто ж его одевает!? Все дорого, богато, но так безвкусно! И смешно!", "Не одежда, а сплошные буквы алфавита! Прям АБВГДейка на прогулке!", "Киркоров, что ты с собой творишь?", "В цветах чужого флага снимаетесь, а домой нос не кажете"", — негодуют россияне.
Напомним, Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, в очередной раз изменил себе внешность. В сети появилось фото, на котором Филипп Киркоров показал новое лицо после визита к пластическому хирургу.
Пользователи сети были удивлены перевоплощением одиозного артиста. Многие сравнили его с Тимати и Стасом Михайловым.
Также в Сети появилось видео, на котором Киркоров злится из-за чего-то на поклонника в зрительном зале, спускается к нему и лупит его по лицу букетом роз.
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