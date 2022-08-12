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Что слушают украинские военные, когда гатят по российским оккупантам

12 августа 2022, 17:52

Оказывается, что для каждого военного действия нужен свой особенный список.

Украина, музыка
ёУкраина, музыка / "ТЕТ"

Издание "Слух" поинтересовалось у украинских военных, какую музыку они слушают в то время, как героически защищают нашу родину от жестокого нападения России.

Первый плейлист от Романа Набожняка, соучредителя кафе Veterano Brownie, который в феврале вернулся в ВСУ и сейчас выполняет задачи на юге Украины.

Роман рассказал, когда и какую музыку слушает его бригада. По его словам, чаще они слушают музыку в машине: когда идут на боевой выезд или обратно, когда готовятся к боевой миссии, когда идут в город на "Новую почту" или в магазин. В месте, где живут, иногда слушаем музыку на колонке.

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Следовательно, условно можно сделать четыре плейлиста:

1) Едем на боевую миссию

"Я еще со школы фанат Metallica, поэтому Enter Sandman, The Day That Never Comes, Seek and Destroy – это топчик, когда ты настраиваешь себя на то, чтобы успешно пичкать русакам. Иногда слушаем "Бумбокс" ("Рок-н-Ролл") и The HARDKISS (Tony, Talk и Make-Up)", - говорит он.

2) Едем с боевой

"Когда нужно сваливать очень быстро — 80–90 км/ч по пашне, особенно если русаки вдогонку набрасывают 152-ми и "Градами" — конечно, не до музыки вообще. А когда все проходит спокойно, то здесь самый жир включить Latexfauna – Surfer или Lime (потому что "ты человек – самый опасный в мире зверь". Слушаем также что-то типа Leon Bridges (Bad Bad News, Texas Sun, River) или Jungle – Happy Man. Еще Jain (Makeba и Heads Up). И, конечно, Led Zeppelin – When The Levee Breaks", - рассказывает боец.

3) Взрывной плейлист

"По роду деятельности мы также используем кое-что связанное со взрывчаткой. И недавно я поймал себя на прикольном ощущении, когда мы готовили подарки для русаков, и включил радио, включился трек Vulfpeck – Aunt Leslie. Подтянулось очень много классных треков, которые я сразу добавил в любимые: Tom Misch — Disco Yes, Moonchild — The List, Cory Wong — Work it Out", - добавляет он.

По его словам, в этом деле главное не overthink все происходящее вокруг, а по возможности максимально эффективно и качественно делать работу. Голова должна быть незакручена. Эта музыка очень помогает настроиться на такое настроение.

4) Просто за посылкам или в магазин

"Я включаю в машине свои любимые группы: Snarky Puppy (обожаю проект Family Dinner, особенно первую часть), Pink Floyd, те же Latexfauna и Бумбокс — просто перемешиваю", - добавляет он.

Напомним, ранее британский певец и композитор, сэр Элтон Джон на одном из своих выступлений в рамках тура Farewell Yellow Brick Road заявил, что устал от концертов. Об это сообщает австралийское издание SMH.

Артист рассказал, что тема музыки для него не закрыта, он продолжит заниматься ею, но гастроли - не для него. 75-летний Джон подчеркивает: он на сцене с 17 лет, пора бы остановиться.

война России и Украины
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