Что слушают украинские военные, когда гатят по российским оккупантам

Издание "Слух" поинтересовалось у украинских военных, какую музыку они слушают в то время, как героически защищают нашу родину от жестокого нападения России.

Первый плейлист от Романа Набожняка, соучредителя кафе Veterano Brownie, который в феврале вернулся в ВСУ и сейчас выполняет задачи на юге Украины.

Роман рассказал, когда и какую музыку слушает его бригада. По его словам, чаще они слушают музыку в машине: когда идут на боевой выезд или обратно, когда готовятся к боевой миссии, когда идут в город на "Новую почту" или в магазин. В месте, где живут, иногда слушаем музыку на колонке.

Следовательно, условно можно сделать четыре плейлиста:

1) Едем на боевую миссию

"Я еще со школы фанат Metallica, поэтому Enter Sandman, The Day That Never Comes, Seek and Destroy – это топчик, когда ты настраиваешь себя на то, чтобы успешно пичкать русакам. Иногда слушаем "Бумбокс" ("Рок-н-Ролл") и The HARDKISS (Tony, Talk и Make-Up)", - говорит он.

2) Едем с боевой

"Когда нужно сваливать очень быстро — 80–90 км/ч по пашне, особенно если русаки вдогонку набрасывают 152-ми и "Градами" — конечно, не до музыки вообще. А когда все проходит спокойно, то здесь самый жир включить Latexfauna – Surfer или Lime (потому что "ты человек – самый опасный в мире зверь". Слушаем также что-то типа Leon Bridges (Bad Bad News, Texas Sun, River) или Jungle – Happy Man. Еще Jain (Makeba и Heads Up). И, конечно, Led Zeppelin – When The Levee Breaks", - рассказывает боец.

3) Взрывной плейлист

"По роду деятельности мы также используем кое-что связанное со взрывчаткой. И недавно я поймал себя на прикольном ощущении, когда мы готовили подарки для русаков, и включил радио, включился трек Vulfpeck – Aunt Leslie. Подтянулось очень много классных треков, которые я сразу добавил в любимые: Tom Misch — Disco Yes, Moonchild — The List, Cory Wong — Work it Out", - добавляет он.

По его словам, в этом деле главное не overthink все происходящее вокруг, а по возможности максимально эффективно и качественно делать работу. Голова должна быть незакручена. Эта музыка очень помогает настроиться на такое настроение.

4) Просто за посылкам или в магазин

"Я включаю в машине свои любимые группы: Snarky Puppy (обожаю проект Family Dinner, особенно первую часть), Pink Floyd, те же Latexfauna и Бумбокс — просто перемешиваю", - добавляет он.

