Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

Кратко:
- Семен Егоров высказался о Снежане Егоровой
- Режиссер не воспринимает ее после предательства
Украинский известный режиссер Семен Горов рассказал, что думает о своей бывшей жене Снежане Егоровой, которая открыто поддерживает террористическую политику российского диктатора Владимира Путина.
В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Горов отметил, что разорвал абсолютно все связи с предательницей и не интересуется ее жизнью.
"Я последний раз общался с ней, по-моему, в феврале 2022. Тогда я общался с ней последний раз и больше с ней не имел связи. Но мне не очень интересно. Насколько я знаю, тогда она жила в Турции, и знаю, что Саша иногда с ней общается, а Стася - нет, насколько я знаю", - поделился режиссер.
Также Горов отметил, что обе их общие дочери не живут с Егоровой, они находятся в США, живут и работают там.
Смотрите видео, где Семен Горов высказался о Снежане Егоровой:
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Снежана Егорова - последние новости по теме
Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.
Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.
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Кто такая Снежана Егорова?
Снежана Александровна Егорова - бывшая украинская телеведущая и актриса. Известна своими украинофобскими заявлениями о Революции Достоинства и об украинских борцах за независимость. Попала под санкции СНБО Украины в 2022 году, сообщает "Википедия".
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