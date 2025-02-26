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Что случилось с предательницей Снежаной Егоровой - детали

Элина Чигис
26 февраля 2025, 11:51
326
Семен Горов вычеркнул Снежану Егорову из своей жизни.
Снежана Егорова
Снежана Егорова поддерживает Кремль / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Снежана Егорова

Кратко:

  • Семен Егоров высказался о Снежане Егоровой
  • Режиссер не воспринимает ее после предательства

Украинский известный режиссер Семен Горов рассказал, что думает о своей бывшей жене Снежане Егоровой, которая открыто поддерживает террористическую политику российского диктатора Владимира Путина.

В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Горов отметил, что разорвал абсолютно все связи с предательницей и не интересуется ее жизнью.

"Я последний раз общался с ней, по-моему, в феврале 2022. Тогда я общался с ней последний раз и больше с ней не имел связи. Но мне не очень интересно. Насколько я знаю, тогда она жила в Турции, и знаю, что Саша иногда с ней общается, а Стася - нет, насколько я знаю", - поделился режиссер.

Также Горов отметил, что обе их общие дочери не живут с Егоровой, они находятся в США, живут и работают там.

Смотрите видео, где Семен Горов высказался о Снежане Егоровой:

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Снежана Егорова - последние новости по теме

Отметим, ранее путинистка Егорова откровенно опускает свою старшую дочь Стасю Ровинскую, которая прекратила общение со своей блаженной матерью, как раз из-за ее предательской позиции.

Напомним, ранее, Стася Ровинская рассказывала о том, что вместе с мужем и тремя детьми переехала в США. И сейчас работает помощником продюсера в Нью-Йорке.

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Кто такая Снежана Егорова?

Снежана Александровна Егорова - бывшая украинская телеведущая и актриса. Известна своими украинофобскими заявлениями о Революции Достоинства и об украинских борцах за независимость. Попала под санкции СНБО Украины в 2022 году, сообщает "Википедия".

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