Чмерковский строит городок для беженцев: что известно

Максим Чмерковский не остался в стороне. Фото СТБ

Американский танцор украинского происхождения Максим Чмерковский, который поддерживает борьбу Украины против зверской войны, развязанной россией, строит модульные городок для беженцев.

Всемирно известный танцовщик и хореограф Максим Чмерковский вместе с отцом Александром положили начало в США благотворительному проекту помощи Украины "Baranova27", сообщает СТБ.

Одно из главных направлений деятельности проекта - сооружение модульного городка "Барановая Village" во Львовской области для украинцев, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны России против Украины. Так, первые 10 домов уже закончены и отправились в Украину.

Читайте также"Я знаю, где мои корни": Чмерковский помечтал, когда сможет привезти сына в Украину

"Мы в правильном месте и времени! Это огромный и очень важный проект для всех нас, и я не могу дождаться, когда первые семьи в Украине поселятся в наших домах! Каждый дом прибудет под ключ: в нем есть холодильник, плита, постельное белье, средства гигиены, ваучеры на питание и прочее", - комментирует основатель проекта Максим Чмерковский.

Производителем является одна из авторитетных турецких компаний, крупнейшая в Европе и вторая в мировом рейтинге строительства модульных домов. К реализации этого проекта присоединилось Посольство Украины в Турецкой Республике.

Напомним, ранее чемпион мира по латинским танцам Макс Чмерковский, судья проекта "Танці з зірками" рассказал о том, как относится к Украине и США, где живет.