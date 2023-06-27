Чмерковский плакал: жена танцора показала свои роды

Пета Мургатройд показала, как случилось ее долгожданное событие.

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Пета Мургатройд и Макс Чмерковский снова молодые родители/ Instagram/petamurgatroyd

Американская танцовщица и жена украинского хореографа и судьи развлекательных проектов Макса Чмерковского Пета Мургатройд, поделилась трогательным видео.

На своей странице в Instagram, артистка выложила видео, как рожала своего второго сына - Рио. Она также написала длинный пост, в котором коротко рассказала, как малыш появлялся на свет.

"Какая дикая история! С полуночной автомобильной гонкой в больницу, не зная, доедем или нет, с многочасовыми схватками и работой мистера Рио, пока он не оказался в идеальном месте, чтобы вытолкнуть его четырьмя толчками. Он здесь, и этой рай. Был момент после родов, когда я посмотрела на маму и спросила: "Ты написала папе?". Мои глаза наполнились слезами, когда я поняла, что забыла о том, что его больше нет. Это был тяжелый момент для меня. Я знала, что чувствую его присутствие там, и я знаю, что он будет смотреть вниз и защищать всех нас здесь", - поделилась Пета.

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На видео - роды Петы Мургатройд:

На видео видно, как болезненно проходят схватки у женщины, а также момент, когда малыш появляется н свет. Украинец Макс Чмерковский собственноручно перерезал пуповину сыну и не сдержал эмоций.

"Слава богу, Макс успел вовремя. Он доехал из долины Напа в Западный Голливуд за 4,5 часа", - рассказала Пета.

Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Но чудо таки случилось, и накануне одной из процедур ЭКО, пара узнала, что скоро у них появится малыш. Пета активно делилась фото со своим животом, а также постила шутливые видео с животом.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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