"Часто звонил и звал": Камалия ошарашила подробностями отношений с Путиным

Украинская певица Камалия, которая воспитывает двух дочек-двойняшек от пакистанского миллионера, неожиданно поделилаcь подробностями своего общения с российским диктатором, который развязал кровавую войну против Украины - Путиным.
Как написала она на своей странице в Instagram, тогда российский президент казался ей добрым, и она никогда бы не поверила, что он нападет на Украину.
"Я много раз выступала перед Путиным. В жизни много сюрпризов! Сейчас все это невозможно представить", – заявила певица.
По словам Камалии, кровавого диктатора, которого объявили преступником на весь мир, она встретила в Киеве. "Потом Путин начал звать меня в Кремль петь с 2005 года. Он часто звонил мне, а потом вдруг перестал звонить. Я не знаю почему. После этого я увидела смену президента, он стал другим", - вспоминает Камалия.
"Все артисты сидели вместе и ели вместе после выступлений или во время саммитов СНГ. Он выглядел добрым. В то время, если бы кто-то сказал мне, что Путин нападет на Украину, я бы не поверила.... Он каждый раз говорил, что Украина и Россия должна быть вместе, но он хочет новый СССР", - рассказала артистка.
Артистка также вспомнила, каким был президент Украины Владимир Зеленский. По ее словам, она каждый раз фотографировалась с ним вместе. "Улыбки, тусовки, как всегда общаемся в шоубизнесе. Каждый раз он был очень положительным. Он шутил, улыбался, был очень открытым человеком", - рассказала Камалия о Зеленском.
Напомним, ранее Камалия рассказала о своей дружбе с Киркоровым, а также о том, что он думает о военном нападении России на Украину. Как рассказала она в интервью, с Киркоровом, который официально поддерживает войну в Украине, ее связывает дружба и совместное творчество. По мнению Камалии, те нападки, которые сейчас повсеместно случаются с артистом - это лишь начало.
Камалия говорит, что после 24 февраля она стала звонить и писать ему, чтобы тот заявил во всеуслышание о том, что происходит в Украине. Однако, похоже, что певец ее просто заблокировал.
Ранее также Камалия рассказала, что война повлияла на финансовое положение ее семьи. В программе ЖВЛ звезда призналась, что ее муж-миллиардер Мохаммад Захур стал меньше работать, поэтому заработка у него сейчас практически нет.
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