"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

Виталий Козловский показал щемящее видео с покойным отцом.

https://stars.glavred.info/cenite-mgnoveniya-vitaliy-kozlovskiy-podelilsya-poslednimi-kadrami-pokoynogo-otca-10588943.html Ссылка скопирована

Виталий Козловский показал покойного отца / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music/?hl=uk

Украинский популярный певец и военнослужащий ВСУ Виталий Козловский потерял отца три года назад, но продолжает хранить память о нем.

На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик с участием Виталия-старшего.

видео дня

"Цените мгновения, проведенные вместе с родными", – отметил певец.

Напомним, ранее Виталий Козловский поделился радостным известием, что у него родился первенец – сын Оскар. Также артист отметил, что не жалеет о своем решении присутствовать на родах вместе с женой Юлией Бакуменко.

Виталий Козловский с отцом / фото: скрин instagram.com/vkozlovsky_music/?hl=uk

Виталий Козловский / Инфографика: Главред

Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

Виталий Козловский - последние новости по теме

Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.

Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред