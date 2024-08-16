"Цените мгновения": Виталий Козловский поделился последними кадрами покойного отца

Украинский популярный певец и военнослужащий ВСУ Виталий Козловский потерял отца три года назад, но продолжает хранить память о нем.
На своей странице в Instagram артист опубликовал ролик с участием Виталия-старшего.
"Цените мгновения, проведенные вместе с родными", – отметил певец.
Напомним, ранее Виталий Козловский поделился радостным известием, что у него родился первенец – сын Оскар. Также артист отметил, что не жалеет о своем решении присутствовать на родах вместе с женой Юлией Бакуменко.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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Напомним, в начале апреля Виталий Козловский признался, что стал отцом, и впервые рассказал на широкую публику про рождение сына Оскара. Незадолго до появления мальчика певец женился на его маме - своей давней возлюбленной Юлии Бакуменко.
Также Козловский рассказал, почему он, как украиноязычный артист, в прошлом соглашался исполнять песни на русском языке по совету музыкальных продюсеров.
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