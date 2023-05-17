Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

Бывший жених российской балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов избил до полусмерти свою новую молодую жену. 27-летняя Анастасия оказалась в коме. Об этом сообщают росСМИ.
Они поженились в 2022 году. Во время ссоры со своей женой-тарологом он начал жестоко избивать жену. Это услышали соседи, вызвали полицию и скорую.
В результате многочисленных ударов женщина потеряла сознание. Её в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.
"У нее закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее головное кровотечение, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Женщину ввели в кому", - говорится в сообщении.
СМИ также сообщают, что 46-летнего Сергея арестовала полиция, сейчас он на допросе.
Сама же балерина Анастасия Волочкова решила публично отреагировать на эту новость и лишь подлила масла в огонь. Она цинично пошутила о том, что мужчины "от нее не уходят, а к ней возвращаются".
Балерина утверждает, что недавно ей позвонил Сергей и прямо заявил, что будет разводиться со своей молодой супругой.
"Причиной по его словам стала ревность жены ко мне и к не удаленным им наших совместных фото с Мальдив полтора года назад из соцсетей. И признаний в любви мне в постах. Дичь. От меня не уходят, ко мне возвращаются", - написала Волочкова на своей странице в Instagram.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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