Бывший жених Волочковой до полусмерти избил молодую жену: балерина защищает Кузнецова

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что Сергей Кузнецов избил 27-летнюю жену якобы из-за того, что она приревновала мужа к балерине.

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Бывший жених Волочковой до полусмерти избил супругу / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Бывший жених российской балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов избил до полусмерти свою новую молодую жену. 27-летняя Анастасия оказалась в коме. Об этом сообщают росСМИ.

Они поженились в 2022 году. Во время ссоры со своей женой-тарологом он начал жестоко избивать жену. Это услышали соседи, вызвали полицию и скорую.

В результате многочисленных ударов женщина потеряла сознание. Её в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

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"У нее закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее головное кровотечение, множественные ушибы, ссадины, синяки на лице и теле. Женщину ввели в кому", - говорится в сообщении.

СМИ также сообщают, что 46-летнего Сергея арестовала полиция, сейчас он на допросе.

Сама же балерина Анастасия Волочкова решила публично отреагировать на эту новость и лишь подлила масла в огонь. Она цинично пошутила о том, что мужчины "от нее не уходят, а к ней возвращаются".

Балерина утверждает, что недавно ей позвонил Сергей и прямо заявил, что будет разводиться со своей молодой супругой.

"Причиной по его словам стала ревность жены ко мне и к не удаленным им наших совместных фото с Мальдив полтора года назад из соцсетей. И признаний в любви мне в постах. Дичь. От меня не уходят, ко мне возвращаются", - написала Волочкова на своей странице в Instagram.

Бывший жених Волочковой до полусмерти избил супругу / фото: скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Также мы писали, что Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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