Бывший ангел Victoria's Secret стала мамой и рассекретила имя младенца

40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр в сентябре 2023 года объявила, что ждет ребенка от своего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля. Это третий малыш в их браке. У Керр также есть сын от предыдущих отношений с актером Орландо Блумом.
27 февраля Керр в социальных сетях объявила о появлении на свет еще одного мальчика - Пьера Керр Шпигеля. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.
Модель опубликовала фото букета ярких цветов, пары желтых детских носочков и пеленки, с вышитым на ней именем новорожденного. Самого "героя дня" Керр и Шпигель пока показывать не стали.
"Мы очень рады появлению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керр Шпигеля. Мы счастливы приветствовать четвертого сына в нашей семье. Чувствуем себя такими благословенными", - написала после родов взволнованная Миранда Керр.
Кто такая Миранда Керр?
Миранда Керр - австралийская супермодель, бизнесвумен, бывший ангел Victoria's Secret, основательница косметического бренда KORA Organics. Одна из самых богатых моделей мира по версии издания Forbes. Была замужем за актером Орландо Блумом с 2010 по 2013 года. В этом союзе появился на свет первенец Керр - Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум (2011). В 2017 году вышла замуж за миллиардера, создателя SnapChat Эвана Шпигеля, которому родила троих сыновей - Харта Керр Шпигеля (2018), Майлза Керр Шпигеля (2019) и Пьера Керр Шпигеля (2024).
Ранее американской актрисе и комику, "Красотке на всю голову" Эми Шумер диагностировали редкую болезнь из-за хейта фанатов - если бы ее не начали критиковать с особой жестокостью, артистка не решилась бы обратиться к врачу.
Также 55-летняя Дженнифер Энистон спровоцировала слухи о помолвке. "Рэйчел Грин" явилась на красную дорожку вручения Премий Гильдии киноактеров США (SAG Awards) с огромным бриллиантом на безымянном пальце.
Другие новости:
- Жерара Депардье в пятый раз обвинили в изнасиловании
- "Вы опять промахнулись": звезда "Звездных войн" остроумно утер нос дипломатам РФ
- Три упражнения: как тренируется Дженнифер Энистон для великолепного тела