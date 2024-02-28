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Бывший ангел Victoria's Secret стала мамой и рассекретила имя младенца

Анна Подгорная
28 февраля 2024, 11:54
Семья Миранды Керр и Эвана Шпигеля стала больше на один "солнечный лучик".
Миранда Керр
Миранда Керр родила четвертого ребенка / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

40-летняя австралийская супермодель и бывший ангел Victoria's Secret Миранда Керр в сентябре 2023 года объявила, что ждет ребенка от своего мужа-миллиардера Эвана Шпигеля. Это третий малыш в их браке. У Керр также есть сын от предыдущих отношений с актером Орландо Блумом.

27 февраля Керр в социальных сетях объявила о появлении на свет еще одного мальчика - Пьера Керр Шпигеля. Мама и младенец чувствуют себя хорошо.

Модель опубликовала фото букета ярких цветов, пары желтых детских носочков и пеленки, с вышитым на ней именем новорожденного. Самого "героя дня" Керр и Шпигель пока показывать не стали.

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"Мы очень рады появлению нашего маленького солнечного лучика, Пьера Керр Шпигеля. Мы счастливы приветствовать четвертого сына в нашей семье. Чувствуем себя такими благословенными", - написала после родов взволнованная Миранда Керр.

Миранда Керр стала мамой
Миранда Керр родила четвертого ребенка / instagram.com/mirandakerr

Кто такая Миранда Керр?

Миранда Керр - австралийская супермодель, бизнесвумен, бывший ангел Victoria's Secret, основательница косметического бренда KORA Organics. Одна из самых богатых моделей мира по версии издания Forbes. Была замужем за актером Орландо Блумом с 2010 по 2013 года. В этом союзе появился на свет первенец Керр - Флинн Кристофер Блэнчард Коупленд Блум (2011). В 2017 году вышла замуж за миллиардера, создателя SnapChat Эвана Шпигеля, которому родила троих сыновей - Харта Керр Шпигеля (2018), Майлза Керр Шпигеля (2019) и Пьера Керр Шпигеля (2024).

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