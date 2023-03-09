УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Бывшая жена Виталия Кличко покорила нового партнера чудесами гибкости

9 марта 2023, 03:35
Наталья Егорова и Анджей Цибис показали, как проходят из совместные репетиции.
Наталья Егорова
Наталья Егорова показала продольный шпагат на паркете / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова наконец имеет возможность похвастаться своей восхитительной спортивной формой - она принимает участие в немецкой версии Танцев со звездами, и ее атлетичность в подготовке номеров ей играет на руку.

Наталья активно делится с подписчиками кадрами со своим партнером по танцам Анджеем Цибисом, похоже меду ними установились замечательные отношения. Егорова показывает, как усердно они тренируются перед каждым эфиром.

Хватает им времени и на отвлеченные вещи. К примеру на своей странице в Instagram Наталья показала, как хвастается перед Анджеем своей гибкостью, приобретенной за многие годы занятий йогой.

видео дня

Егорова покорила своего партнера продольным шпагатом - на фото она позирует, сидя на паркете, с широкой улыбкой на лице. Этот акробатический трюк, вероятно, также увидят и зрители немецких "Танцев" на конкурсном паркете. Фотографию она подписала мотивирующим слоганом: "Ты можещь что угодно".

Наталья Егорова в свои 49 лет продолжает восхищать фанатов своей безупречной физической формой, которую она усердно поддерживает регулярными спортивными тренировками.

Наталья Егорова
Наталья Егорова показала продольный шпагат на паркете / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.

Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

03:35

Бывшая жена Виталия Кличко покорила нового партнера чудесами гибкости

03:20

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

03:05

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

02:35

Военный эксперт объяснил, без чего Россия не сможет продолжать войнуВидео

02:07

"Фу, мерзость": шпагатесу Волочкова заплевали за банный шпагатВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

01:35

Зачем лить в унитаз средство для мытья посуды: если делать это каждую неделю, вы будете удивлены

01:27

Гороскоп на сегодня 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

00:51

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

00:30

Массовые протесты в Грузии: появились демонстранты с огнестрельным ранениемВидео

Реклама
08 марта, среда
23:51

Пентагон блокирует передачу доказательств военных преступлений РФ в Гаагский суд - NYTВидео

23:50

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

23:18

Путин готов к многолетней войне на истощение: разведка США раскрыла планы оккупантовВидео

23:11

"Был ужас": Алла Пугачева прервала молчание о своей болезниВидео

22:36

Какие 3 знака зодиака не допускают досадных ошибок и обладают уникальными способностямиВидео

22:06

Закрутила роман с любовником и теперь ей нужны деньги: Васильев рассказал тайну Бабкиной

22:00

Что если телефон стоял на зарядке всю ночь: как это может испортить ваш мобильныйВидео

21:42

Дуда сделал важнейшее заявление про передачу МиГ-29 УкраинеВидео

21:37

Заставили копать себе могилу: активист заметил жуткую деталь расстрела украинского военногоВидео

21:15

Зимнее наступление оккупантов обернулось для РФ провалом - ГиркинВидео

20:55

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

Реклама
20:44

Станет роскошью: сладкую воду "приравняют" к алкоголю в УкраинеВидео

20:20

В Черкасской области подростки поиздевались над могилой погибшего защитника УкраиныВидео

20:00

Когда садить помидоры на рассаду в марте: само удачное время для посадки

19:52

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

19:48

"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУВидео

19:20

Почему российская армия деградируетмнение

19:18

Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

19:17

Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплатыВидео

18:29

"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военногоВидео

18:25

Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

18:11

"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

18:06

В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причинаВидео

17:57

Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

17:45

"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войнуВидео

17:32

На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

17:01

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

Реклама
16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Красивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять