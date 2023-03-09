Бывшая жена Виталия Кличко покорила нового партнера чудесами гибкости

Наталья Егорова и Анджей Цибис показали, как проходят из совместные репетиции.

Наталья Егорова показала продольный шпагат на паркете / facebook.com/nataliaklitschkoofficial

Спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова наконец имеет возможность похвастаться своей восхитительной спортивной формой - она принимает участие в немецкой версии Танцев со звездами, и ее атлетичность в подготовке номеров ей играет на руку.

Наталья активно делится с подписчиками кадрами со своим партнером по танцам Анджеем Цибисом, похоже меду ними установились замечательные отношения. Егорова показывает, как усердно они тренируются перед каждым эфиром.

Хватает им времени и на отвлеченные вещи. К примеру на своей странице в Instagram Наталья показала, как хвастается перед Анджеем своей гибкостью, приобретенной за многие годы занятий йогой.

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Егорова покорила своего партнера продольным шпагатом - на фото она позирует, сидя на паркете, с широкой улыбкой на лице. Этот акробатический трюк, вероятно, также увидят и зрители немецких "Танцев" на конкурсном паркете. Фотографию она подписала мотивирующим слоганом: "Ты можещь что угодно".

Наталья Егорова в свои 49 лет продолжает восхищать фанатов своей безупречной физической формой, которую она усердно поддерживает регулярными спортивными тренировками.

Наталья Егорова показала продольный шпагат на паркете / instagram.com/natalia_yegorova

Ранее украинская певица и экс-участница коллектива ВиаГра Надежда Мейхер осчастливила своих подписчиков новой дерзкой фотосессией, в которой засветила сочные бедра в прозрачном платье.

Также звезда сериала "Зачарованные" Алисса Милано "приворожила" фанатов соблазнительным обнаженным кадром прямиком из ванной комнаты.

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