Звезда сериала "Зачарованные" догола разделась на камеру

Младшая из сестер Холливел до сих пор может побороться за звание секс-символа.

Шеннен Доэрти, Алисса Милано, Холли Мари Комбс в роли сестер Холливелл в сериале "Зачарованные" / imdb.com

Американская актриса Алисса Милано наиболее известно ролью Фиби - младшей (позже - средней) из сестер-ведьм Холливелл в фантастическом сериале "Зачарованные".

Она начала свою актерскую карьеру в восемь лет, и сейчас 50-летняя артистка может себе позволить сниматься (или не сниматься), когда ей того хочется. Милано является активисткой PETA, а сейчас увлеклась политикой и борьбой за права женщин.

Меж тем она не забывает баловать поклонников интересными снимками на своей странице в Instagram. Время от времени там появляются кадры из фильмов и сериалов, в которых она снималась, иногда - семейные моменты. Но недавно там появился кадр их тех, которыми Алисса перестала "баловаться" во второй половине девяностых-начале двухтысячных.

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Тогда актриса решила отказаться от амплуа "хорошей девочки" и начала сниматься в художественных фильмах и фотосъемках с пометкой "18+".

Впрочем, обнаженным телом без стыда Алисса Милано может похвастаться и сегодня, что она с радостью и сделала. Актриса опубликовала фото, на котором сидит голышом в ванной и открыто улыбается на камеру. "В дождливый день нет ничего лучше, чем горячая ванная с ароматной солью", - подписала снимок она.

Обнаженное фото Милано можно посмотреть тут.

Ранее украинская певица Светлана Лобода похвасталась сочными изгибами в тугом корсете - артистке очень к лицу стиль женщины-вамп, к которому она редко прибегает.

Также бесконечно длинными ногами, которые кокетливо выглядывают из-под пальто похвасталась актриса и секс-символ Италии Моника Беллуччи - для обложки известного глянца она снялась в наряде, который будоражит воображение.

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