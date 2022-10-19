Бывшая жена Виталия Кличко отказалась от наследия мужа

Наталья Кличко отказывается от фамилии мужа и возвращается к своей девичьей / instagram.com/natalia_klitschko_official

Украинская спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Кличко стала героиней нового выпуска немецкого издания Spiegel. В статье под названием "Женщина, которая когда-то звалась Кличко. Два имени - одна личность" она рассказала о планах, которые строит после развода с мэром Киева.

На своей странице в Instagram она раскрыла интригу и одну из главных новостей, которую ранее знали лишь немецкие журналисты. Так Наталья подчеркнула, что вместе с мужем, с которым состояла в браке четверть столетия, она оставляет позади и свое имя.

Вернее - фамилию. Наталья возвращается к своей девичьей - Егорова. В ближайшее время она изменит фамилию во всех своих официальных аккаунтах в социальных сетях, а также документах.

"В следующие несколько дней вы увидите изменение моего имени во всех моих аккаунтах в социальных сетях и медиа. В последние 25 лет многие из вас знали меня как Наталью Кличко, и лишь некоторые из вас знали мое настоящее имя - Наталья Егорова... Я хочу продолжить свой новый жизненный путь и начать новую историю, которую начинаю писать с чистого листа, под своим именем.

Для этого много причин, но главная – после развода с моим мужем Виталием Кличко, я с уважением и гордостью оставляю имя Натальи Кличко в истории... Мои цели, моя жизненная позиция, мои ценности остаются неизменными. Я всегда помогала и буду помогать и поддерживать тех, кто в этом больше нуждается - Дети и Женщины. Я и дальше буду голосом для тех, у кого его забрали, и для тех, кто не может сегодня говорить о себе. Я буду нести Свет, Добро и Любовь в этот безумный мир. И я буду стремиться с каждым следующим шагом становиться лучшей версией себя. Ваша Наталья Егорова", - сообщает женщина.

Ранее Наталья Кличко в интервью немецкому изданию Spiegel призналась, какие чувства испытывает к бывшему супругу, и в каких случаях он все еще заставляет ее нервничать.

Меж тем в романтичном плане она уже, похоже, готова двигаться дальше - недавно певица явилась на светское мероприятие в компании молодого красавца-коллеги.

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