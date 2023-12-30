Бывшая жена Потапа рассказала о его отношениях с сыном

Ирина Горовая встала на защиту отношений отца и сына.

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Сын Потапа "забыл" вспомнить про своего отца / Коллаж Главред, фото Instagram/realpotap

Основатель, генеральный директор Pomitni и бывшая жена Потапа Ирина Горовая рассказала о том, какие отношения сейчас у ее сына Андрея с рэппером.

Как заявила она в интервью "Ранок у великому місті", младший Потапенко не игнорирует своего отца, как недавно показалось всем, кто видел короткое выступление тинейджера. В то же время, Горовая отметила, что у Потапа с сыном достаточно крепкие отношения и они много поддерживают друг друга.

"Он не проигнорировал. Он не имел никакого посыла, чтобы скрыть, что он сын Потапа. Он очень его любит, уважает. Я считаю, что это придуманная суперновость. Напротив, они много общаются, поддерживают друг друга", - сказала Ирина.

Она также добавила, что Андрей и Потап вместе будут встречать Новый год. "В новогодние праздники он будет с отцом", - отметила Горовая и добавила, что будут праздновать не в Киеве.

Напомним, ранее 15-летний сын продюсеров и бизнесменов Ирины Горовой и Потапа, во время своего первого интервью, представился сыном только лишь Горовой, полностью проигнорировав своего отца Потапа.

Ранее также Ирина Горовая рассказала, сколько денег тратит в месяц. В месяц она тратит около 2-3 тысяч долларов (70-100 тысяч гривен). "Ну если честно, где-то две-три тысячи долларов, потому что некуда ходить, нечего покупать. А когда была за границей, мне кажется, то вообще если тысяча долларов была, то это ого, - поделилась Горовая.

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