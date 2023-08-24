Бывшая Остапчука в леопардовом купальнике рассказала о новых отношениях

Бывшая жена скандального телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк устроила пикантную фотосессию в леопардовом купальнике.
Новыми фото женщина поделилась на своей странице в Instagram.
"Я сама себе сценарист и режиссер жизни", - подписала фото нотариус.
На фото - Горняк в леопарде на фоне гор:
Кроме того, бывшая жена любвеобильного телеведущего приоткрыла завесу личной жизни.
Так, на вопрос поклонников о том, если ли у нее вторая половинка, Горняк лаконично ответила, что ее сердце занято.
Напомним, ранее Остапчук свозил свою новую пассию, 22-летнюю Катю Поплавскую в особняк, который они строили вместе с экс-супругой. Самоуверенный Остапчук также заявил, что собирается вить семейное гнездо с молоденькой журналисткой именно там.
Ранее также Горняк ответила на вопрос о том, сколько по ее мнению должен зарабатывать мужчина и что он должен делать для своей второй половины. Так, по мнению нотариуса Кристины, мужчина или парень должны зарабатывать больше девушки и такого мнения она придерживалась всегда. "Я хочу работать в свое удовольствие, конечно зарабатывая. Но чтобы больше зарабатывал мой партнер", - говорит она.
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