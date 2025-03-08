Бывшая Остапчука рассказала, как будет делить их общий дом

Кратко:
- Горняк собирается нанять еще специалиста
- Что она думает по поводу раздела имущества
Украинская блоггер Кристина Горняк, которая была второй женой украинского ведущего Владимира Остапчука рассказала о том, как собирается делить общий дом с шоуменом, за который пара продолжает войну.
Как рассказала она в программе Люкс.ФМ, ей уже надоела эта история и она хочет поставить в ней точку.
"У меня есть свое предложение, которое мой адвокат донес Владимиру или его представителю - я не знаю, потому что я не общаюсь. Я попросила, чтобы это было решено на медиации, без суда. Потому что я не хочу, чтобы это выносилось в общем, не хочу, чтобы у этого дома была какая-то история, что он судился, и т.д. Мне все равно, кто там будет жить. У этого дома классная энергетика, и я хочу, чтобы мы договорились путем медиации, досудебного разрешения споров", - отметила она.
По словам Кристины, она, работая нотариусом часто встречается с подобными ситуациями, где экс-супруги не могут достичь согласия.
Нотариус добавляет, что когда люди женятся, они на классных эмоциях.
"Когда люди разводятся, эмоции немного другие. Поэтому лучше все решать, когда классные эмоции. Я решила, что лучше нам от процесса отстраниться, а оставить только адвокатов и все. Я надеюсь, что мы дойдем до мирных переговоров и все подпишем за столом, поблагодарим друг друга", - добавила она.
Напомним, дом на 170 квадратов, по которому уже несколько лет не могут договориться между собой Остапчук и Горняк, расположен в элитном коттеджном городке "Золоче Прованс".
Позже новая жена Остапчука Полтавская планирована переезд в новый дом, а также снимала сториз в нем, где делилась подробностями ремонта, который начали Остапчук и Горняк еще до появления "новой любви".
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