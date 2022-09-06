Бывшая Кличко показала свой праздничный леопардовый лук

Владимир Кличко воспитывает дочь от американской актрисы.
Бывшая невеста известного украинского спортсмена Владимира Кличко и мать его дочери Хайден Пенетьерри похвасталась новым фото.
К слову, женщина отлично выглядит, несмотря на недавние откровения о проблемах с алкоголем и наркотиками. "Был великолепный день рождения в небольшом составе с моими самыми близкими и любимыми людьми", - подписала фото она.
Американская актриса отметила свои 33 года.
Напомним, ранее актриса впервые откровенно призналась, что с юных лет имела алкогольную и наркотическую зависимости. Откровенное интервью актриса дала авторитетному западному изданию People.
Пенеттьери призналась, что наркотические вещества начала употреблять еще в раннем возрасте ‒ как раз тогда, когда начала карьеру актрисы.
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