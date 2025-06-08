"Было заявление, были суды": жена Лесика прокомментировала отравление музыканта

Ирина Турко раскрыла детали трагических событий, которые настигли Лесика.

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Лесик Турко отравление - Ирина Турко дала комментарий о муже / коллаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

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Что произошло с Лесиком Турко

Как злоумышленники воспользовались состоянием артиста

В начале декабря украинский музыкант, автор проекта ЛесикСам и бывший участник группы Dzidzio Лесик (Олег) Турко перенес клиническую смерть из-за остановки сердца. В мае того же года, за семь месяцев до трагедии, артист перенес сложную операцию по замене аортальных клапанов.

В июне 2025-го стало известно, что остановка сердца, перенесенная в декабре, являлась результатом отравления музыканта. Злоумышленники хотели обставить все так, будто остановка сердца была последствием майской операции. Однако при осмотре в организме Лесика были обнаружены токсические вещества.

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События последнего года привели к тому, что у Турко развился стеноз аортального клапана, и теперь ему необходима операция. Об этом в социальных сетях сообщила близкая подруга музыканта, журналистка Мария Панчишин.

Друзья Турко бьют тревогу - Лесику требуется операция / facebook.com/miyuxa

В своем комментарии для Рбк-Украина отравление и необходимость операции подтвердила жена Лесика Турко Ирина. Она отметила, что операция в мае 2024-го года была проведена очень качественно, и что артист восстанавливался очень хорошо, насколько это было возможно при его состоянии.

"Операция в мае 2024 года была проведена сверхпрофессионально, на сколько мог выдержать организм человека. Кардиохирург (с золотыми руками, который спасает каждый день чью-то жизнь) вложил чрезвычайное профессиональное мастерство в операцию (вместе с командой). Организм восстанавливался очень хорошо. Кто-то воспользовался послеоперационным состоянием Лесика, чтобы люди подумали на осложнения (что все и подумали) после операции", - говорит жена музыканта.

Лесик Турко с врачами после первой операции на сердце / instagram.com/lesyksam

Послеоперационной реабилитацией решили воспользоваться недоброжелатели. Их имен Ирина Турко называть не стала, однако отметила, что дело об отравлении ее мужа уже передано в соответствующие органы: "Было заявление в полицию. Были суды на бездействие полиции (вплоть до запрета на кассационный суд). Спрашивают, кому и для чего это - мои подозрения (за руку не схватила)".

Лесик Турко с Марией Панчишин (слева) и Ириной Турко (справа) в январе 2025 года / facebook.com/miyuxa

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Кто такой Лесик? Лесик — украинский певец и музыкант, экс-участник и соучредитель группы DZIDZIO, основатель групп Форте и DZIDZ'off. В марте 2016 года покинул группу DZIDZIO. 3 июня 2016-го дал пресс-конференцию по поводу своего выхода из проекта. После этого начал сольную карьеру.

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