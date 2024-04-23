Были пять лет вместе: актер Владимир Гладкий расстался с любимой и назвал причину

Известный украинский актер Владимир Гладкий разорвал отношения со своей возлюбленной, с которой был вместе пять лет.
Владимир рассказал в интервью для kp.ua, что его бывшая девушка Джулия живет в США, а он находится в Украине. Из-за расстояния их отношения и испортились. Также в пары были разногласия по поводу планов на будущее: Джулия планировала оставаться в США, а Гладкий в Украине.
"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине", – рассказал актер.
Отметим, Владимир продолжает работать актером в Украине, а Джулия снимает короткометражные фильмы и занимается пластическим гримом в США.
Кто такой Владимир Гладкий?
Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя" и "Экстрасенсы-детективы".
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А также недавно известная поп-певица Анна Тринчер и популярный блогер Александр Волошин развелись - суд уже принял соответствующее решение.
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