Были пять лет вместе: актер Владимир Гладкий расстался с любимой и назвал причину

Владимир Гладкий рассказал, что расстался со своей девушкой из-за расстояния между ними.

https://stars.glavred.info/byli-pyat-let-vmeste-akter-vladimir-gladkiy-rasstalsya-s-lyubimoy-i-nazval-prichinu-10559942.html Ссылка скопирована

Владимир Гладкий расстался с возлюбленной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vova_gladki/

Известный украинский актер Владимир Гладкий разорвал отношения со своей возлюбленной, с которой был вместе пять лет.

Владимир рассказал в интервью для kp.ua, что его бывшая девушка Джулия живет в США, а он находится в Украине. Из-за расстояния их отношения и испортились. Также в пары были разногласия по поводу планов на будущее: Джулия планировала оставаться в США, а Гладкий в Украине.

видео дня

"Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине", – рассказал актер.

Отметим, Владимир продолжает работать актером в Украине, а Джулия снимает короткометражные фильмы и занимается пластическим гримом в США.

Кто такой Владимир Гладкий? Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя" и "Экстрасенсы-детективы".



Кто из украинских звезд развелся - последние новости по теме

Отметим, бывший капитан футбольного клуба "Динамо" Николай Морозюк рассказал о разводе с женой Ириной. Морозюк решил оставить в тайне причину развода и уточнил, что публично не будет делить имущество с экс-супругой. Также футболист отметил, что не понимает, как можно конфликтовать из-за материальных вещей.

А также недавно известная поп-певица Анна Тринчер и популярный блогер Александр Волошин развелись - суд уже принял соответствующее решение.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред