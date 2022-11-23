Бузова захотела ребенка от Лазарева

Ольга Бузова, Сергей Лазарев / скриншот YouTube

Скандальная российская певица Ольга Бузова сделала объявление о своей беременности - предметом ее обожания стал Сергей Лазарев.

Подписчики в Instagram поинтересовались у Бузовой, от кого бы она хотела родить ребенка.

"Вы не поверите! Вот реально родила бы от Сережи Лазарева! Он и умный, и талантливый, и отец с опытом! И очень красивый. Эх…", - написала Бузова, прикрепив совместное фото с Лазаревым.

Ольга Бузова, Сергей Лазарев / скриншот

Ранее в сети появилось видео одного из перформансов Бузовой, на котором вела она себя вызывающе - на сцене она извивалась будто в приступе, а на одно из кадров широко расставила ноги, при том, что на ней были трусы.

Также мы писали, что ранее Бузову резко раскритиковали за "волонтерство" в преддверии 9-го мая. В Сети появилось видео, на котором скандальная российская селебрити дарит еду пенсионерке. Пользователи Сети не поверили в искренность ее намерений.

Читайте также: