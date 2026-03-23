"Будем колоть тебе": Виктор Павлик оказался под угрозой на собственном концерте

Екатерина Репяхова поделилась возмутительными деталями концерта Виктора Павлика во Дворце "Украина".

Виктор Павлик скандал

Скандал между женой знаменитого артиста Виктора Павлика Екатериной Репяховой и организаторами концерта певца во Дворце "Украина" набирает обороты. Супруга исполнителя раскрыла новые возмутительные детали инцидента в своем Instagram.

Оказалось, что организаторы осмелились прервать концерт артиста из-за того, что им не понравилось пение Павлика. Несмотря на то, что антракт не был предусмотрен программой, выступление остановили. Организаторы не только начали оскорблять пение Виктора, но и настойчиво предлагали сделать уколы адреналина в голосовые связки прямо за кулисами. Такие инъекции могли быть опасными для певца, который страдает от проблем с сердцем.

"А теперь представьте: организатор после этой песни останавливает концерт и говорит Виктору Павлику: "Ты ужасно поешь". Я вызвал врача, будем колоть тебе адреналин. Можете вообразить, что мы пережили. У ВП была операция на сердце, это никого не волновало. Я до сих пор не могу отойти, люди", — эмоционально заявила жена артиста.

Также Екатерина Репяхова заявила, что с ней пытались выйти на связь и замять конфликт, но она намерена идти до конца. Супруга Павлика отметила, что у нее есть видеодоказательства, и она не собирается проглотить оскорбления в свою сторону.

"Со мной пытались "договориться". Подходили, спрашивали, как это можно замолчать. Но они не на того человека напали. Я не буду молчать. Я не буду покрывать это, как это делают некоторые. Потому что именно молчание и порождает то, что происходит. Человек безнаказан, человек считает, что дворец — это его собственность. Это записано у меня на видео! А мне говорит, что я ноль. "Женщина, выполняйте свои обязанности дома", — высказалась Репяхова.

Напомним, что руководство Дворца "Украина" официально извинилось перед Виктором Павликом и его женой за оскорбительное поведение.

Ранее Главред сообщал, что в Литве отменили концерты экс-солиста группы Modern Talking. Причиной могли стать пророссийские заявления артиста: Дитер Болен считает, что Россия и Германия были "командой мечты", а в начале полномасштабного вторжения заявил, что "Украина не имеет шансов против России".

Также Маша Ефросинина отреагировала на интервью мужа Оли Поляковой в сторону Тимура Хромаева, назвав ситуацию обычным "информационным шумом". Телеведущая дала понять, что они с супругом игнорируют скандал, возникший в публичном поле после резонансных слов Вадима Буряковского.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

