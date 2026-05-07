"Боролась с тяжелой болезнью": ушла из жизни звезда "Спіймати Кайдаша"

Любови Колесниковой не стало в возрасте 75 лет.

Любовь Колесникова умерла

Поклонники сериала "Спіймати Кайдаша" получили трагическое известие. В возрасте 75 лет скончалась актриса Любовь Колесникова, сообщила в Facebook Оксана Туник-Фриз.

По словам художественного руководителя Черниговского областного академического музыкально-драматического театра, знаменитость ушла из жизни после борьбы с продолжительной болезнью. О Колесниковой до последнего мгновения заботились коллеги и врачи.

Любовь Колесникова - Спіймати Кайдаша

"Любовь Степановна боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива", — написала Оксана Туник-Фриз.

Диагноз артистки не раскрывается, но в начале года для нее был организован сбор средств на срочную операцию по восстановлению зрения. Любовь Колесникова практически ничего не видела, и хирургическое вмешательство было ее единственным шансом вернуться к нормальной жизни.

Любовь Колесникова - сериалы

Любовь Колесникова — биография

Любовь Колесникова — выдающаяся украинская актриса родом из Житомирской области. Артистка начала свою театральную карьеру в возрасте 13 лет и воплотила на сцене более 100 ролей. Истинно всенародную любовь и узнаваемость ей принесла мастерски воплощенная роль бабы Палажки в популярном сериале "Спіймати Кайдаша".

О сериале: Спіймати Кайдаша "Поймать Кайдаша" - украинский 12-серийный телесериал 2020. Лента создала компания "ПроКино" для телеканала СТБ. Сценаристка и исполнительная продюсер проекта — Наталья Ворожбит. За основу сюжета телесериала взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья". Премьера телесериала состоялась 2 марта 2020 на телеканале "СТБ". Несмотря на безумный успех сериала Наталья Ворожбит неоднократно отмечала, что не планирует создавать второй сезон.

