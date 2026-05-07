"Боролась с тяжелой болезнью": ушла из жизни звезда "Спіймати Кайдаша"

Кристина Трохимчук
7 мая 2026, 14:26
Любови Колесниковой не стало в возрасте 75 лет.
Любовь Колесникова умерла / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Оксана Туник-Фриз

Поклонники сериала "Спіймати Кайдаша" получили трагическое известие. В возрасте 75 лет скончалась актриса Любовь Колесникова, сообщила в Facebook Оксана Туник-Фриз.

По словам художественного руководителя Черниговского областного академического музыкально-драматического театра, знаменитость ушла из жизни после борьбы с продолжительной болезнью. О Колесниковой до последнего мгновения заботились коллеги и врачи.

Любовь Колесникова - Спіймати Кайдаша / фото: facebook.com, Оксана Туник-Фриз

"Любовь Степановна боролась с тяжелой болезнью и отошла в вечность под опекой лучших врачей и в заботе и любви родного коллектива", — написала Оксана Туник-Фриз.

Диагноз артистки не раскрывается, но в начале года для нее был организован сбор средств на срочную операцию по восстановлению зрения. Любовь Колесникова практически ничего не видела, и хирургическое вмешательство было ее единственным шансом вернуться к нормальной жизни.

Любовь Колесникова - сериалы / фото: facebook.com, Оксана Туник-Фриз

Любовь Колесникова — биография

Любовь Колесникова — выдающаяся украинская актриса родом из Житомирской области. Артистка начала свою театральную карьеру в возрасте 13 лет и воплотила на сцене более 100 ролей. Истинно всенародную любовь и узнаваемость ей принесла мастерски воплощенная роль бабы Палажки в популярном сериале "Спіймати Кайдаша".

Ранее Главред сообщал, что Анджелина Джоли одержала значимую победу в судебном противостоянии с Брэдом Питтом. Суд отклонил требование защиты актера предоставить личную переписку Джоли по делу об их общей винодельне.

Также Виктория Билан-Ращук раскрыла шокирующие подробности предательства своего мужа, актера и военного Владимира Ращука. По словам Виктории, супруг начал изменять ей в самый уязвимый для нее период беременности — после процедуры ЭКО.

О сериале: Спіймати Кайдаша

"Поймать Кайдаша" - украинский 12-серийный телесериал 2020. Лента создала компания "ПроКино" для телеканала СТБ. Сценаристка и исполнительная продюсер проекта — Наталья Ворожбит. За основу сюжета телесериала взята повесть Ивана Нечуя-Левицкого "Кайдашева семья".

Премьера телесериала состоялась 2 марта 2020 на телеканале "СТБ". Несмотря на безумный успех сериала Наталья Ворожбит неоднократно отмечала, что не планирует создавать второй сезон.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
