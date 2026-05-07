"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

Ярослав продолжает восстановление после потери руки.

https://stars.glavred.info/gorzhus-grubich-pokazal-pervye-kadry-syna-voina-s-protezom-10762682.html Ссылка скопирована

Константин Грубич - сын Ярослав / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Константин Грубич, Ярослав Грубич

Вы узнаете:

Константин Грубич показал сына-ветерана

Как сейчас выглядит Ярослав Грубич

Популярный телеведущий Константин Грубич впервые показал сына-ветерана с протезом в своем Instagram. Ярослав Грубич потерял руку, защищая Украину на фронте.

Ведущий поделился, что его сын сделал редкое публичное появление и выступил перед аудиторией. Ярослав рассказал о своем первом опыте жизни с протезом. Грубич поддержал сына, который решился на новый шаг в своей жизни.

видео дня

Ярослав Грубич с протезом / фото: instagram.com, Константин Грубич

"Наш Ярик рассказал о своем пока начальном опыте жизни с протезом. Парикмахерша Диана внимательно слушала и комментировала каждый тезис. Достаточно точно и заинтересованно. Вердикт: каков Ярослав молодец, чувствуется, что говорил искренне и с желанием помочь другим. Горжусь", — считает Константин.

Также Ярослава пришли поддержать близкие люди. Кроме отца, выступление посетила его сестра. Среди спикеров мероприятия был и его товарищ по лечению, который потерял конечность во время боев на Курщине.

Ярослав Грубич сделал публичное появление / фото: instagram.com, Константин Грубич

"К слову, сестра Влада Грубич пришла поддержать брата. Двойное для родителей удовольствие. После сына к кафедре вышел его друг по лечению — Николай Стадницкий, выпускник КПИ, доброволец, ветеран, потерявший нижнюю конечность во время выполнения боевого задания на Курщине", — рассказал Грубич.

Константин Грубич / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что певица Наталья Валевская высказала свое возмущение поведением Таисии Повалий, которая покинула Украину. По мнению Валевской, Кремль может использовать беглую артистку в своих политических целях.

Также новая участница "Женского квартала" Ирина Левкун поделилась первыми впечатлениями от работы в проекте. Актриса переживала, как ее примут в коллективе, где все давно дружат и идеально сработаны друг с другом. Левкун высказала свое мнение о работе в женском коллективе.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Константин Грубич Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред