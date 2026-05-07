"Горжусь": Грубич показал первые кадры сына-воина с протезом

Популярный телеведущий Константин Грубич впервые показал сына-ветерана с протезом в своем Instagram. Ярослав Грубич потерял руку, защищая Украину на фронте.
Ведущий поделился, что его сын сделал редкое публичное появление и выступил перед аудиторией. Ярослав рассказал о своем первом опыте жизни с протезом. Грубич поддержал сына, который решился на новый шаг в своей жизни.
"Наш Ярик рассказал о своем пока начальном опыте жизни с протезом. Парикмахерша Диана внимательно слушала и комментировала каждый тезис. Достаточно точно и заинтересованно. Вердикт: каков Ярослав молодец, чувствуется, что говорил искренне и с желанием помочь другим. Горжусь", — считает Константин.
Также Ярослава пришли поддержать близкие люди. Кроме отца, выступление посетила его сестра. Среди спикеров мероприятия был и его товарищ по лечению, который потерял конечность во время боев на Курщине.
"К слову, сестра Влада Грубич пришла поддержать брата. Двойное для родителей удовольствие. После сына к кафедре вышел его друг по лечению — Николай Стадницкий, выпускник КПИ, доброволец, ветеран, потерявший нижнюю конечность во время выполнения боевого задания на Курщине", — рассказал Грубич.
О персоне: Константин Грубич
Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.
