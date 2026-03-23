Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина появилась в соцсетях после скандального интервью мужа Оли Поляковой. В своем посте в Instagram она трогательно обратилась к супругу, которого Вадим Буряковский назвал "мажором".
Ефросинина подчеркнула, что сейчас ее супруг защищает страну на фронте и является принципиальным человеком, за которого говорят его поступки.
"Всю нашу совместную жизнь я вижу тебя таким, каким тебя знают только самые близкие — человеком, чьи принципы красноречивее любых изречений. Человеком, который говорит поступками, которые весят больше слов. Твой опыт и знания работают сегодня там, где они наиболее ценны — в оборонных технологиях и на фронте. И я ежедневно в течение этих лет повторяю тебе, как горжусь путем, который ты избрал. Как гордятся тобой наши дети", — написала Маша.
Также ведущая намекнула на отношение пары к скандалу, который недавно произошел в публичном пространстве из-за слов Вадима Буряковского, супруга Оли Поляковой. Маша назвала происходящее "информационным шумом", на который влюбленные не обращают внимания.
"А еще я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном — на том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, не имеющий никакого отношения к нашей реальности. Больше всего жалею, что не могу сейчас тебя просто обнять. Но твое спокойствие и вера в нашу победу вдохновляют меня каждый день", — высказалась Ефросинина.
Ранее Главред сообщал, что муж Оли Поляковой Вадим Буряковский дал редкое интервью, в котором высказал свое честное мнение о Маше Ефросининой и ее супруге Тимуре Хромаеве. Он прямо заявил, что медийный образ ведущей не совпадает с реальностью и назвал ее мужа "мажором".
Также Анастасия Приходько жестко прошлась по новому творчеству Дмитрия Монатика. По мнению певицы, Монатик слишком быстро сменил позицию, опасаясь остаться "за бортом" украинского шоу-бизнеса, что, как она считает, крайне негативно отразилось на качестве его песен.
Вас может заинтересовать:
- Даже не верится: жена Брюса Уиллиса показала фото с их свадьбы
- Невероятные "до/после": 55-летняя Дениз Ричардс сделала пластику
- "Уже не ребенок": Владимир Зеленский высказался о дочери
О персоне: Маша Ефросинина
Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.
