Ефросинина вышла на связь после скандала с Поляковой и ее мужем: что она сказала

Кристина Трохимчук
23 марта 2026, 10:00
Маша Ефросинина трогательно обратилась к мужу, за слова о котором извинялась Оля Полякова.
Маша Ефросинина - скандал с Олей Поляковой / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Маша Ефросинина

Известная украинская ведущая Маша Ефросинина появилась в соцсетях после скандального интервью мужа Оли Поляковой. В своем посте в Instagram она трогательно обратилась к супругу, которого Вадим Буряковский назвал "мажором".

Ефросинина подчеркнула, что сейчас ее супруг защищает страну на фронте и является принципиальным человеком, за которого говорят его поступки.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

"Всю нашу совместную жизнь я вижу тебя таким, каким тебя знают только самые близкие — человеком, чьи принципы красноречивее любых изречений. Человеком, который говорит поступками, которые весят больше слов. Твой опыт и знания работают сегодня там, где они наиболее ценны — в оборонных технологиях и на фронте. И я ежедневно в течение этих лет повторяю тебе, как горжусь путем, который ты избрал. Как гордятся тобой наши дети", — написала Маша.

Также ведущая намекнула на отношение пары к скандалу, который недавно произошел в публичном пространстве из-за слов Вадима Буряковского, супруга Оли Поляковой. Маша назвала происходящее "информационным шумом", на который влюбленные не обращают внимания.

Вадим Буряковский о муже Ефросининой / фото: instagram.com, Маша Ефросинина

"А еще я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном — на том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, не имеющий никакого отношения к нашей реальности. Больше всего жалею, что не могу сейчас тебя просто обнять. Но твое спокойствие и вера в нашу победу вдохновляют меня каждый день", — высказалась Ефросинина.

Маша Ефросинина инфографика / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Ранее Главред сообщал, что муж Оли Поляковой Вадим Буряковский дал редкое интервью, в котором высказал свое честное мнение о Маше Ефросининой и ее супруге Тимуре Хромаеве. Он прямо заявил, что медийный образ ведущей не совпадает с реальностью и назвал ее мужа "мажором".

Также Анастасия Приходько жестко прошлась по новому творчеству Дмитрия Монатика. По мнению певицы, Монатик слишком быстро сменил позицию, опасаясь остаться "за бортом" украинского шоу-бизнеса, что, как она считает, крайне негативно отразилось на качестве его песен.

О персоне: Маша Ефросинина

Маша Ефросинина - украинская телеведущая (Евровидение, Подъем, Фабрика звезд, ШоумаSтгоуон, Маскарад), общественная деятельница и основательница общественной организации "Фонд Маша", сообщает Википедия. Одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус", и самых успешных - по версии издания "Новое время". С 2018 года - Почетный посол ООН в области народонаселения в Украине.

