Бросила тарелку: российской ведущей "прилетело" от украинки на отдыхе

Путинистка пожаловалась на украинку, которая видимо

Дана Борисова / Instagram

Российская телеведущая, "путинистка" Дана Борисова не стала отдыхать в Сочи или Ростове, а отправилась в Таиланд.

Как рассказала она пропагандистской помойке "Московский комсомолец", на отдыхе на нее якобы напала украинка, услышав рядом русский язык.

"Единственным проявлением негатива был выпад со стороны украинки, которая приехала с ребенком. Она во время завтрака швырнула в нас тарелку, когда мы начали болтать с дочкой", - рассказывает Борисова.

Она также повторила типичные российские новостные бредни о "замерзающей Европе".

"У меня там была подруга из Великобритании, с которой я практиковала язык. Мы много общались, и я объясняла ей политическую ситуацию. Мы говорили о том, что в Великобритании в этом году будет очень тяжелая ситуация. Это в принципе дорогая страна, а из-за всех этих санкций люди могут даже замерзнуть от холода. В нашем отеле владельцами были французы, так я выходила утром, проводила политинформацию (смеется), разъясняла, как все есть на самом деле. Могу сказать, что, как только началась спецоперация, я сразу для себя заняла определенную позицию. Считаю, что российская власть все делает правильно, и я эту позицию не скрываю", - сказала телеведущая, которая выступает за убийства мирных украинцев.

Напомним, ранее Дана Борисова, дочь которой совсем недавно резала себе вены, сообщила, что готова отправиться в Украину добровольцем, чтобы убивать мирных украинских жителей. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Своё решение приняла ещё в конце февраля, в то самое утро и не изменила его до сих пор. Я здесь. Уверена, что и те, кто сейчас хаотично, в панике стоят в очередях на границах, и те, кто пошёл добровольцем или получил повестку и мобилизовался, тоже принимали решение в одну секунду. Одна секунда, полностью изменившая жизнь. 8 лет я, по сути, проработала военным журналистом и знаю, что говорить, как поддержать военнослужащих. И сейчас, поверьте, без болтовни и лишних слов, готова отправиться туда в любое время журналистом", - написала телеведущая.

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