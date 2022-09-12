Бритни Спирс снова в неглиже: на этот раз спиной к камере

Бритни Спирс / Instagram

Американская певица Бритни Спирc, которая после того, как освободилась от опеки собственного отца, продолжает странно себя вести и устраивать разборки со своими сыновьями, опубликовала новое обнаженное фото.

В частности, на своей странице в Instagram, популярная поп-певица показала себя сзади абсолютно голой. Свой зад она прикрыла сердечком.

Фото Бритни Спирз без белья можно посмотреть тут.

Видео дня

Отметим, в прошлом месяце 40-летняя Бритни не видела своих сыновей, 16-летнего Престона и 15-летнего Джейдена, в течение нескольких месяцев. Их отец, бывший танцор Кевин Федерлайн, с которым Бритни развелась в 2006 году, сказал, что желание мальчиков избежать "цирка" вокруг личной жизни их матери было настолько велико, что они даже не присутствовали на ее июньской свадьбе с американо-иранской моделью Сэмом Асгари.

В ответ Бритни обвинила своих сыновей в том, что они "бросили ее" и "ненавидят" в уже удаленном посте в Instagram, после чего 44-летний Кевин опубликовал видео, якобы показывающие, как певица "кричит" на своих сыновей, когда они были меньше.

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