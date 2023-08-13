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Бритни Спирс не выходит из дома из-за неудачного ботокса: одна бровь ниже другой

Анна Подгорная
13 августа 2023, 22:24 обновлено 13 августа, 22:25
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Певица пожаловалась на недобросовестных косметологов в Лос-Анджелесе, из-за которых ее лицо покрывалось синяками.
Бритни Спирс
Бритни Спирс рассказала, как из-за ботокса у нее перекосило лицо / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американская певица Бритни Спирс в порядке исключения не рассказала про скандалы в ее жизни, или безумные танцы в откровенных нарядах. На своей странице в Instagram она поделилась ужасной историей про неудачные эксперименты с уколами красоты.

Артистка считает, что у нее слишком высокий лоб, поэтому ранее она колола ботокс. Однако со временем она отказалась от этой процедуры из-за неприятных побочных эффектов.

По ее словам, из-за уколов она не могла выходить на улицу, так как ее лицо покрывалось пятнами, а одна бровь становилась значительно выше другой. Врачи уверяли, что это временный обратный эффект процедуры, что это норма и нужно просто потерпеть пару недель.

видео дня

"Я не появлялась на людях целых две недели. Подруги думают, что это смешно, и смеются, но я хотела бы посмотреть, что бы они сделали, если бы кто-то сделает это с их лицом. Это забавно, но не в реальной жизни, когда один глаз черно-синий и намного выше другого", - пожаловалась Бритни.

Сейчас она пользуется специальными патчами от морщин, которые накладывает на лоб.

Смотрите видео, в котором Бритни Спирс рассказывает про свои неудачные эксперименты с ботоксом:

Ранее Бритни Спирс опровергла слухи про развод с молодым мужем, актером Сэмом Асгари. Злые языкие регулярно "разводят" пару, которая вместе уже много лет.

Впрочем, в их отношениях не все так гладко. Недавно в СМИ появились новости о том, что Бритни Спирс поколотила мужа и выгнала его из дома. Их драку якобы даже пришлось разнимать охранникам.

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