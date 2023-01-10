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Британская актриса показала, как на самом деле за кулисами выглядит обворожительная Дита фон Тиз

10 января 2023, 02:40
Королева бурлеска хоть и разменяла шестой десяток, но все же своим обаянием все еще способна сразить наповал.
Дита Фон Тиз
Дита фон Тиз и на случайных фото подтверждает свой "королевский" титул / instagram.com/ditavonteese

Обворожительная Дита фон Тиз уже более тридцати лет никому не уступает титул королевы бурлеска. Даже в свои 50 она с ловкостью запрыгивает в свой "бокал мартини", и дарит зрителям незабываемое шоу.

Модель и танцовщица может похвастаться неувядаемой красотой, поэтому даже на случайных фото она выглядит, как секс-бомба замедленного действия. Именно такой ее "поймала" другая икона красоты - звезда сериала Династия Джоан Коллинз.

Британская актриса посетила новое бурлеск-шоу фон Тиз под названием Гламунатрикс (Glamonatrix), и после выступления навестила танцовщицу в ее гримерной. Там и был сделан снимок, которым Коллинз поделилась на своей странице в Instagram.

"Провела самый лучший вечер за просмотром нового шоу Диты фон Тиз Гламунатрикс. Попросила ее подписать чулки для моего зятя - делает ли это меня очень злобной тещей?" - пошутила Коллинз.

В кадре 89-летняя актриса явно использовала ретушь, чтобы скрыть несколько морщин, а вот маскировать красоту танцовщицы не стала. Впрочем, Дите это оказалось не нужным - даже после изнурительного шоу она остается утонченной леди до кончиков пальцев.

Дита Фон Тиз, Джоан Коллинз
Дита Фон Тиз и Джоан Коллинз встретились на бурлеск-шоу Гламунатрикс / instagram.com/joancollinsdbe

Ранее Украинский телеведущий и танцор Влад Яма, который с начала войны выехал в США, показал, как сейчас занимается развлечением американской публики в весьма провокационном образе - с длинной шевелюрой и пышной челкой.

Также известная скандалистка моды, 52-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, прозванная Черной Пантерой, показала редкое фото своего ребенка, который появился на свет в 2021 году.

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