Брэд Питт согласился миром решить дело с проданным Джоли россиянам бизнесом

Брэд Питт и Анджелина Джоли пытаются договориться мирно в суде по поводу винного бизнеса.

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Джоли якобы пошла на мировое соглашение с Питтом / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Легендарные голливудские артисты Брэд Питт и Анджелина Джоли согласились на мирное судебного урегулирование конфликта по поводу французской винодельни Château Miraval. Об этом сообщает британский таблоид DailyMail.

Джоли и ее адвокаты решили пойти на переговоры. Также стало известно, что Питт назначил "временного руководителя" Château Miraval. И он желает решить вопрос с компанией российского бизнесмена, которому Джоли продала свою долю винодельни.

Château Miraval Питт и Джоли приобрели в 2008 году. Основной шаг, который был предложенн Питтом, направлен на защиту винного бизнеса, который он построил совместно с французскими виноделами ‒ компание Famille Perrin. Кроме того, в решении вопроса примет участие и независимая аудиторская сторона. Она будет оценивать бизнес и то, как он управляется.

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Питт и Джоли подали на развод в 2016 году. Сразу же перед ними встал вопрос о разделе винодельни. Договориться мирно им не удалось. В 2022 году Питт подал в суд на Джоли. Она продала свою долю в Château Miraval российскому бизнесмену Юрию Шефлеру. Питт заявил, что у них была договоренность не продавать доли без взаимного согласия, и попытался через суд добиться отмены соглашения.

Напомним, ранее новоиспеченный супруг Нади Дорофеевой, блогер и ресторатор Миша Кацурин, намекнул на беременность певицы. От предыдущего брака мужчина уже имеет двоих детей - сына и дочь.

Также бывшую супругу Брэда Питта, американскую актрису Анджелину Джоли заподозрили в романе с младшим ее на 21 год ирландским актером Полом Мескалом. Артистов застукали во время свидания в театральной кофейне.

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