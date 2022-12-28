УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в Украине

28 декабря 2022, 10:30
Украинские музыкальные деятели Валерий и Константин Меладзе впервые появились на одной сцене после начала полномасштабной войны в Украине.

братья Меладзе
братья Меладзе / коллаж фото УНИАН

Известный родственный дуэт украинской эстрады – братья Валерий и Константин Меладзе − впервые появились на одной сцене после начала полномасштабного военного вторжения в Украине. Фотографию опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова в своих Instagram-Stories.

Братья Меладзе выступили на одной сцене в столице Германии, Берлине. Тарасова также размыто высказалась о вторжении РФ в Украину, заявив, что всю жизнь чувствовала себя "на стыке братских культур".

Сами же братья Меладзе на одном из фрагментов вместе с командой обращались к поклонникам в зале, после чего Тарасова засняла, как Константин исполнил несколько хитов, написанных им для Валерия. В частности, был исполнен мегашлягер "Салют, Вера".

Потом Тарасова запостила фото, на котором она с братьями обнимается в гримерной.

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в Украине
Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в Украине

Напомним, ранее бывший пиар-менеджер Веры Брежневой (супруга Анастасия Драпеко заявила, что певица больше никогда не вернется в Россию.

Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину. Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

До того певица рассказала, что ее супругу, композитору Константину Меладзе и с дочерью в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в бомбоубежище.

Другие новости:

Константин Меладзе Валерий Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:39

Чего на самом деле добивается РФ, требуя "денацификации" и "демилитаризации" Украины – ответ ISW

10:30

Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в УкраинеВидео

10:11

Стильные открытки с днем рождения женщине и мужчине – душевные поздравления в праздничный день

10:03

Потап и Настя вместе появились на вечеринке

09:45

Над городом - черный дым: оккупанты ударили ракетами по Харькову

Реклама
09:44

В Минфине рассказали, при каком условии гривна будет стабильной в 2023 году

09:42

Армия РФ под Бахмутом деградировала, как под Херсоном, и приближается к кульминации – ISWВидео

09:25

Невероятные и фантастические события: астролог рассказал, чего ждать от транзита Юпитера и СатурнаВидео

09:00

Россия прекратит удары, если Украина будет бить по подстанциям в ответ - Михаил Гончар

08:56

"Нас может постигнуть участь Израиля": Жданов прогнозирует продолжение войны с РФ "пока существуют страны"Видео

08:53

Когда ослабнет военное давление на Бахмутмнение

08:52

Соцвыплаты на детей в Украине в 2023-м: изменятся ли и будут ли повышеныВидео

08:40

Гороскоп на сегодня 28 декабря 2022: Рыбам – эгоизм, Тельцам – финансы, Львам – молчание

08:18

РФ должна занять свое место: британский генерал назвал задачу Запада после войныВидео

08:15

"Мы достанем и на Дальнем Востоке": РФ перебросила самолеты из Энгельса, но это их не спасет – ДаниловВидео

08:00

Минимальная зарплата в 2023 году: сколько будут получать украинцы

07:29

Были единственными сыновьями у родителей: двух братьев из Черкащины убил вражеский артобстрел

07:27

"Изменить РФ, поесть хинкали": скандальную блогершу депортировали из Германии, теперь у нее грандиозные планы

07:00

Курс гривны в 2023 году: случится ли обвалмнениеВидео

06:49

"РФ проиграла уже сегодня": три шага со стороны США способны завершить войну – экс-главком силами НАТОВидео

Реклама
06:45

Эксперты ISW назвали тактику Кремля по принуждению Украины к переговорам

06:35

Алоэ умеет цвести: как заставить столетник выпустить стрелки в домашних условиях

05:20

Шикарный рецепт рыбы на Рождество и Новый год: невозможно устоятьВидео

05:00

Гороскоп на неделю 2-8 января 2023: нервозность, слухи, мелкие проблемы уже появились на горизонте

04:04

Мужчина завел 102 ребенка с 12 женами, но внезапно решил остановиться

03:31

Гороскоп на январь 2023 для Овнов: какие подарки принесет первый месяц нового года

03:20

Давно забытый салат Райское наслаждение на Новый год: рецепт, от которого невозможно оторватьсяВидео

02:55

Поздравления с юбилеем 60 лет женщине и мужчине – картинки и открытки к празднику

02:50

Аномалия с + 18º: украинцев ошарашили неожиданным прогнозом на Новый годВидео

02:15

Почему не стоит выбрасывать кожуру от мандаринов: полезный секрет для дома от опытных хозяек

01:35

"Он доволен, когда льется кровь рекой": эксперт спрогнозировал, объявит ли Путин официально войнуВидео

00:51

Приметы на 28 декабря: какие 4 запрета нельзя нарушать, чтобы не остаться без денегВидео

27 декабря, вторник
23:57

"Россия - сумасшедший сосед": Данилов рассказал, будет ли ракетный удар на Новый годВидео

23:21

Следующий год должен стать решающим в войне с Россией - ЗеленскийВидео

23:20

Совершенно не узнать: пухленькая актриса Мело из Постучись в мою дверь удивила внешним видом

22:49

Звезда турецких сериалов показала огромный беременный живот

22:15

"Скоро свадьба": Волочкова показала, как осваивает новую профессиюВидео

22:13

Запастись не успеем: какие продукты в Украине рекордно подорожаютВидео

22:00

США не хотят передавать Украине ракеты дальнего действия: Свитан назвал истинную причинуВидео

21:20

Бандере – 114: день рождения Степана Бандеры 2023

Реклама
20:57

"Украинцы совсем уже обалдели": в России знаменитая тренер набросилась на Украину из-за санкцийВидео

20:55

Устроили "фейерверк": ВСУ мощно уничтожили российских топ-офицеровВидео

20:48

Даже во время смывания: почему нельзя держать открытой крышку унитаза

20:35

Вся зима будет напряженной: в КГГА рассказали, когда прекратятся экстренные отключения света в КиевеВидео

20:10

Приметы на 29 декабря: 2 простых совета, которые нужно успеть сделать всем до Нового годаВидео

20:02

"Не будем питать иллюзий": в Германии жестко заявили о невозможности вести нормальные отношения с РФВидео

20:01

Сергей Стерненко. Почему Скабеева заговорила о развале РоссииВидеоблоги

19:41

9-летний сын известного российского фигуриста шокировал поведением и потребовал вернуть 2 тыс. евроВидео

19:33

Вы будете удивлены: почему сушить волосы феном полезнее, чем без негоВидео

19:21

Как в 60 лет выглядеть на 45: 6 вещей, которые легко сочетаются между собой и молодят

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Погода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделю
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения дочериС днем рождения сына
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять