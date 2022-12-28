Братья Меладзе засветились на одной сцене, но ни сказали ни слова о войне в Украине

Украинские музыкальные деятели Валерий и Константин Меладзе впервые появились на одной сцене после начала полномасштабной войны в Украине.

братья Меладзе / коллаж фото УНИАН

Известный родственный дуэт украинской эстрады – братья Валерий и Константин Меладзе − впервые появились на одной сцене после начала полномасштабного военного вторжения в Украине. Фотографию опубликовала солистка группы "ВИА Гра" София Тарасова в своих Instagram-Stories.

Братья Меладзе выступили на одной сцене в столице Германии, Берлине. Тарасова также размыто высказалась о вторжении РФ в Украину, заявив, что всю жизнь чувствовала себя "на стыке братских культур".

Сами же братья Меладзе на одном из фрагментов вместе с командой обращались к поклонникам в зале, после чего Тарасова засняла, как Константин исполнил несколько хитов, написанных им для Валерия. В частности, был исполнен мегашлягер "Салют, Вера".

Потом Тарасова запостила фото, на котором она с братьями обнимается в гримерной.

Напомним, ранее бывший пиар-менеджер Веры Брежневой (супруга Анастасия Драпеко заявила, что певица больше никогда не вернется в Россию.

Брежнева покинула Россию в самом начале масштабного вторжения войск российского диктатора Путина в Украину. Певица была в Италии, а в мае месяце приехала в Польшу, помогая беженцам из Украины.

До того певица рассказала, что ее супругу, композитору Константину Меладзе и с дочерью в начале войны во время обстрелов Киева пришлось находиться в бомбоубежище.

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