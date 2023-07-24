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Брат Кейт Миддлтон раскрыл свое настоящее отношение к принцессе Уэльской

Анна Подгорная
24 июля 2023, 16:05 обновлено 24 июля, 16:05
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Родственники лучше остальных знают, что на самом деле из себя представляет Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон, Джеймс Миддлтон
Джеймс Миддлтон рассказал про отношения со старшей сестрой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, instagram.com/jmidy

Младший брат Кэтрин, принцессы Уэльской, Джеймс Миддлтон - не очень публичная персона, однако, после новости о том, что в конце 2023 года он впервые станет отцом, интерес к его персоне у прессы выросла в разы.

Безусловно его, среди прочего, спрашивают и про венценосную сестру, которой однажды предстоит стать королевой. Так, в недавнем эфире шоу "Доброе утро, Британия", Джеймс рассказал про отношения с принцессой. Его слова цитирует издание Hello.

Мужчина отмечает, что восхищается Кэтрин, ведь она сильно выросла внутренне в статусе члена британской королевской семьи. Также он отметил ее работу с благотворительными инициативами, одним из направлений которых является ментальное здоровье.

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Джеймс Миддлтон, который ранее страдал от клинической депрессии, рассказал, что принцесса Уэльская вдохновила его бороться за собственное здоровье, и помогать в этом деле тем, кто в этом нуждается.

"Она моя сестра и я очень горжусь и всегда поражаюсь тому, как много она делает, и это продолжает оставаться в центре моего внимания. Видеть, как она расцветает в этой роли… Я очень горжусь ею. Работа, которую они проделали, придала мне уверенности, чтобы высказаться", - поделился эмоциями младший брат принцессы Уэльской.

Ранее Кейт Миддлтон эмоционально высказалась про принцессу Диану и ее кольцо - до этого принцесса Уэльская всегда была крайне сдержанной во всем, что касалось ее свекрови.

Также королевский эксперт уличил Кейт Мидлтон в жесткости - Валентин Лоу выразил свое убеждение в том, что ее публичный образ намеренно смягчают, а в быту будущая королева "стальная".

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