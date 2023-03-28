Больше не милая крошка: как выглядит Хадижа, дочь Жади из сериала "Клон", сейчас

Детская непосредственность и неуемный позитив Хадижи в исполнении Карлы Диас не оставил равнодушными поклонников популярного бразильского сериала.

Как Хадижа из сериала "Клон" выглядит сейчас / imdb.com

В 2001 году на экраны вышел бразильский телесериал "Клон", который буквально магнитом притянул зрителей к экранам. Причина тому - глубокая демонстрация экзотических мусульманских обычаев на фоне страстной и всепоглощающей любви главной героини Жади и ее избранника Лукаса.

К тому же по меркам того времени сериал был признан очень современным - в нем также нарушались морально-этические вопросы клонирования человека, философские терзание о семье и долге, а также социальные проблемы, вроде наркотической зависимости.

Мятежная главная героиня Жади (Джованна Антонелли) страстно полюбила Лукаса (Мурилу Бенисиу), но им не суждено было быть вместе. Жади вышла замуж за Саида Рашида (Далтон Виг). От этого союза у главной героини появилась дочь Хадижа в исполнении бразильской актрисы Карлы Диас.

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И хоть Диас было чуть больше десяти лет, когда она снялась в "Клоне" к тому моменту она уже успела сняться в 5 сериалах и более чем 80 рекламных роликов. Поэтому профессионализм юной актрисы был вполне ощутим. Хадижа у Диас получилась очень органичной - дурашливой, порой капризной, но очень милой девочкой, которая своей позитивной энергетикой развеивала печали матери, заточенной в браке с нелюбимым мужчиной.

Карла Диас в роли Хадижи в сериале "Клон" / imdb.com

Сейчас Карле Диас 32 года. После "Клона" у нее был еще целый ряд успешных телепроектов, к тому же она снимается в кино и играет в театре. В 2016 году она даже попробовала себя в качестве певицы и выпустила сингл "Voa", который был тепло встречен критиками. Диас востребована, как актриса, а также принимает сейчас участие в бразильской версии шоу "Танцы со звездами", где знаменитости соревнуются командами за звание лучших танцоров.

Как Карла Диас выглядит сейчас / instagram.com/carladiaz

Ранее Главред рассказывал, какая судьба постигла и как сильно изменилась Люси Лоулесс, которая сыграла легендарную Зену - королеву воинов в одноименном сериале конца девяностых.

Хотя более неожиданное преображение произошло все же с Мелиссой Джоан Харт - из юной ведьмы Сабрины из сериала "Сабрина - маленькая ведьма" она превратилась в зрелую женщину, в которой все реже и реже узнают ту самую девушку с магией и очаровательным котом Салемом.

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