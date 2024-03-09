"Большая плата": Даша Астафьева удивила признанием о своей зависимости

Украинская красотка рассказала о проблемах, которые происходили с ней ранее.

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Даша Астафьева сделала неожиданное признание / Коллаж Главред, фото Instagram/ da_astafieva

Певица и волонтер Даша Астафьева (некогда участница герлз-бенда "NikitA") поделилась тем, что имела серьезную зависимость. Об этом она рассказала в интервью ведущей Эмме Антонюк.

По словам Астафьевой, в моменты, когда она исчезала с радаров украинского шоубизнеса, то речь шла о ее зависимости.

"Если оглянуться на мое творчество, то когда я исчезала с радаров, то это были времена моей зависимости. Когда я приходила к психоаналитику лечила "метеозависимость" два года. Потому что не могла сказать, что я попробовала какие-то вещества и мне кажется, это самое кайфовое". в жизни. Но после этого кайфа ты можешь задуматься, сколько тысяч моментов тебе нужно заплатить, чтобы прийти в нормальное психическое состояние", - делится Астафьева.

Она также добавила, что зависимость - это большая плата. "От похмелья – один день, а от чего-то другого – недели. И это большая плата", - рассказала она.

Напомним, ранее Астафьева рассказала, что в школьные годы не принимала себя и свою внешность ‒ мол, была очень маленькой, худенькой и с короткой стрижкой, а вот ее одноклассницы были уже с более женскими формами.

Ранее Астафьева раскритиковала тех, кто молчит о войне в Украине. По ее словам, нельзя замалчивать войну в социальных сетях, а говорить о войне – обязанность каждого.

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