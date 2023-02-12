"Больно смотреть на твои муки": хвастливую Волочкову подняли на смех в Сети

Российскую балерину Анастасию Волочкову подняли на смех ее поклонники за новую фотосессию.
На своей страничке в Instagram она опубликовала серию фото, на которых позировала с огромным количеством цветов.
"Приятное послевкусие после спектакля, когда можно снять драгоценные пуанты и поблагодарить тех людей, которые помогли в организации мероприятия и приняли участие в нем", - сообщила Волочкова в подписи к снимкам.
Подписчики в очередной раз высмеяли одиозную балерину.
"По чём цветы, хозяйка?", "Отдохнула, поработала, а как во время уехала с Турции. Вот это самое главное", "Настя, больно смотреть на твои муки с бедром", "Ну где же свадьба Анастасия", - писали в комментариях под постом Волочковой.
Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.
Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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