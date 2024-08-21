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Блогерша Верба опозорилась фейком о шоу "Холостяк"

Алена Кюпели
21 августа 2024, 15:26
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Верба сообщила, что главным героем проекта стал ее товарищ по имени Егор.
Блогера Верба опозорилась фейком
Блогерша Верба опозорилась фейком / Коллаж Главред, фото Instagram/yuli.verbaaa

Скандальная украинская блогерша Юлия Верба, которая стала популярной благодаря покупке дорогущего Мерседеса и бесконечному хвастовству в социальных сетях, опозорилась очередным фейком в своих социальных сетях.

На этот раз, в поле зрение молодой блогерши попало шоу "Холостяк", где главной звездой в этот раз будет герой Украины и участник войны Александр "Терен" Будько.

Верба сообщила, что главным героем проекта стал ее товарищ по имени Егор и он, мол, "полностью изменил правила шоу". Как рассказала она в своих сториз, этот ее некий знакомый будет выбирать 10 участниц для участия в шоу. "Там надо набрать 20 участниц: 10 участниц будет набирать СТБ на кастинге, а 10 участниц будет выбирать Егор среди своих подписчиц. Поэтому нужно просто его зафрендить, чтобы он вас увидел и все. Там никаких сложных условий и так далее", – говорится в видео, которое опубликовало издание "Обозреватель".

видео дня

Между тем, таким образом она просто хотела "накрутить" подписчиков какому-то неизвестному блогеру.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред писал о том, что некая скандальная блогерша Юлия Верба, которая также хвастается лакшери-покупками, угодила в скандал. Ее обвинили в том, что она передала на фронт непригодные автомобили.

Напомним, ранее молодая блогерша угодила в скандал с покупкой лакшери авто. На своей странице в Instagram молодая женщина хвасталась покупкой, которую многие ее подписчики посчитали не ко времени.

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