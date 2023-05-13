Близнецовая схожесть: дети Стоцкой становятся точными копиями детей Киркорова

Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая так и не стали парой. Хотя, дети между собой очень похожи.

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Дети Киркорова и Стоцкой / Коллаж: Главред, фото Instagram

Бывшая любовница путиниста Филиппа Киркорова, который публично признался в том, что собирается донатить на российскую армию оккупантов Анастасия Стоцкая поделилась свежим снимком своих детей.

И тут российское интернет-сообщество снова всколыхнулось. Оказалось, что дети Стоцкой являются практически близнецами с детьми Киркорова.

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Дети Стоцкой / Фото Instagram

Дети Стоцкой / Фото Instagram

Слухи о том, что Стоцкая родила детей от Киркорова, ходят уже давно. И схожесть их детей лишний раз подогревают их.

Дети Киркорова / Instagram

Дети Киркорова / Instagram

Дети Киркорова / Фото Кp.ru

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем. Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

Ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

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