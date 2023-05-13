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Близнецовая схожесть: дети Стоцкой становятся точными копиями детей Киркорова

Алена Кюпели
13 мая 2023, 14:18 обновлено 13 мая, 15:08
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Филипп Киркоров и Анастасия Стоцкая так и не стали парой. Хотя, дети между собой очень похожи.
Дети Киркорова и Стоцкой
Дети Киркорова и Стоцкой / Коллаж: Главред, фото Instagram

Бывшая любовница путиниста Филиппа Киркорова, который публично признался в том, что собирается донатить на российскую армию оккупантов Анастасия Стоцкая поделилась свежим снимком своих детей.

И тут российское интернет-сообщество снова всколыхнулось. Оказалось, что дети Стоцкой являются практически близнецами с детьми Киркорова.

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Дети Стоцкой
Дети Стоцкой / Фото Instagram
Дети Стоцкой
Дети Стоцкой / Фото Instagram

Слухи о том, что Стоцкая родила детей от Киркорова, ходят уже давно. И схожесть их детей лишний раз подогревают их.

Дети Киркорова
Дети Киркорова / Instagram
Дети Киркорова
Дети Киркорова / Instagram
Дети Киркорова
Дети Киркорова / Фото Кp.ru

Напомним, ранее стало известно о том, что бывшая возлюбленная одиозного певца, павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Анастасия Стоцкая развелась со своим официальным мужем. Еще два года назад певица во всеуслышание сообщила о том, что ее второй брак с ресторатором Сергеем Абгаряном, подошел к концу. Стоцкая добавила, что расставание после 10 лет отношений далось пане не просто.

Ранее некий российский блогер Лена Миро сообщила, что никакой новой возлюбленной у Киркорова нет, а изменения в его внешности - это подготовка к воссоединению с бывшей женой Аллой Пугачевой.

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