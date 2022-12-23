59-летняя российская певица, которая родилась и выросла в Украине, но продолжает молчать о войне в Украине и даже поддерживает Россию Лолита Милявская, натянула на себя серебряный футуристический комбинезон, в котором она выглядит как огромная блестящая сосиска.
Лолита также обтянула все свои немолодые "телеса" и поделилась, что не может из пальцев сделать "сердечко".
Судя по всему, это единственное, что беспокоит украинку, которая предала свою родину и продалась кровавому диктатору Путину. Между тем, Лолите не стоит расстраиваться, ведь каждый украинец может научить составлять ее другую комбинацию из пальцев, которую скоро часто придется видеть и ей, и ее любиму президенту Путину.
Напомним, ранее стало известно, что у Лолиты видно совсем тяжело с финансами, потому как в своих социальных сетях она активно рекламирует продукцию какого-то ателье.
Певица, которая поддерживает нападение России на Украину, запостила видео, которое жутко разозлило ее украинских подписчиков.
Не нее тут же посыпались гневные комментарии, которые справедливо все еще взывают к совести певицы. "Так низко звёзды ещё не падали. Лайма Вайкуле достойно высказалась - интервью с "Дождем", а Лолита - превратилась в слугу дьявола. Привет из Киева!" - пишут ей комментаторы.
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