'Превратилась в судью дьявола': Лолита разозлила украинцев рекламой российского пуховика

Певица стала рекламировать куртки российского производства и нарвалась на гнев украинцев.

Лолита, Лолита Милявская / скриншот

У российской певицы украинского происхождения Лолиты видно совсем тяжело с финансами, потому как в своих социальных сетях она активно рекламирует продукцию какого-то ателье.

Певица, которая поддерживает нападение России на Украину, запостила видео, которое жутко разозлило ее украинских подписчиков.

Не нее тут же посыпались гневные комментарии, которые справедливо все еще взывают к совести певицы. "Так низко звёзды ещё не падали. Лайма Вайкуле достойно высказалась - интервью с "Дождем", а Лолита - превратилась в слугу дьявола. Привет из Киева!" - пишут ей комментаторы.

"Броник тебе понадобится, может, когда-то приедешь в Киев. Держимся, все будет Украина", - написал другой.

"Уже на рекламе подрабатываешь, дешевка бордельная", - интересуется другой подписчик.

"Продажная тварь, твоя мама и дочка жили тут и никто их не убивал, а убежали когда твоя рашка напала, чудовище, курва рашистская", - добавляет фоловер Милявской.

Напомним, ранее певица признала свою психическую несостоятельность.

В интервью для росСМИ она рассказала, что пребывает в депрессии и страдает из-за бессонницы. Но мучают ее отнюдь не угрызения совести.

Лолита рассказывает, что плохо спит из-за гастролей по стране-террористу, а когда есть возможность поспать - не может уснуть без таблеток. Похоже, к алкогольной зависимости, которую певице приписывают уже долгие годы, скоро может добавиться и зависимость от медицинских препаратов - сильнодействующие снотворные вызывают сильное привыкание.

Вас также может заинтересовать: