Билли Айлиш увидела во сне звезду "Бэтмена" и после этого бросила парня

Известная певица и кумир молодежи Билли Айлиш во время нового интервью призналась, что однажды увидела во сне звезду "Бэтмена" Кристиана Бэйла и после этого бросила бойфренда. Ее цитирует портал Page Six.
"Пару лет назад мне приснился Кристиан Бэйл, мы сидели в маленьком кафе, залитом солнечным светом, и я поняла, что нужно порвать с парнем. Правда, я проснулась и будто пришла в чувство", — рассказала 22-летняя певица на встрече с номинантами на премию "Оскар"", ‒ сказала она.
Айлиш, песня которой "What Was I Made For?" из саундтрека к фильму "Барби" претендует на "Оскар", не рассказала, какого именно возлюбленного имеет в виду.
СМИ сообщали о ее романе с певцом Джесси Рутерфордом — артисты встречались около семи месяцев и якобы расстались в мае 2023 года.
Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".
Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".
Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.
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