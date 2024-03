Билли Айлиш увидела во сне звезду "Бэтмена" и после этого бросила парня

: Известная американская поп-певица и кумир миллионов, актриса Билли Айлиш раскрыла причину расставания со своим возлюбленным.

Билли Айлиш рассказала о том, как присниялся Кристиан Бэйл / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная певица и кумир молодежи Билли Айлиш во время нового интервью призналась, что однажды увидела во сне звезду "Бэтмена" Кристиана Бэйла и после этого бросила бойфренда. Ее цитирует портал Page Six.

"Пару лет назад мне приснился Кристиан Бэйл, мы сидели в маленьком кафе, залитом солнечным светом, и я поняла, что нужно порвать с парнем. Правда, я проснулась и будто пришла в чувство", — рассказала 22-летняя певица на встрече с номинантами на премию "Оскар"", ‒ сказала она.

Айлиш, песня которой "What Was I Made For?" из саундтрека к фильму "Барби" претендует на "Оскар", не рассказала, какого именно возлюбленного имеет в виду.

СМИ сообщали о ее романе с певцом Джесси Рутерфордом — артисты встречались около семи месяцев и якобы расстались в мае 2023 года.

Напомним, ранее Шон Пенн ( как обладатель "Оскара" за главные роли в фильмах "Таинственная река" и "Харви Милк"), который крайне переживает из-за войны РФ против Украины, обращался к Академии кинематографических искусств и наук. И предложил разрешить Зеленскому выступить на церемонии вручения "Оскара".

Если же организаторы этого не позволят, то он будет призывать посетителей бойкотировать шоу, а также обещал "расплавить" свою статуэтку "Оскара", которую получил в 2008 году за роль в фильме "Харви Милк".

Кроме того, Пенн закрутил роман с украинкой - актрисой и телеведущей Ольгой Коротяевой. Пара вместе посетила кинофестиваль в Грузии.

