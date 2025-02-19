Седокова огорошила своим новым появлением на телевидении.

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Анна Седокова в образе побитой нищенки вышла на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

Вкратце:

Анна Седокова приняла участие в шоу, для которого облачилась в натуралистичный образ нищенки

В таком виде артистка рассказала, как у нее дела, и в чем секрет ее привлекательности

Возвращение певицы-предательницы Анны Седоковой к привычной жизни звезды телевидения в стране-оккупанте оказалось отнюдь не робким и постепенным - лишь две недели назад артистка, обнимая свои коленки, дрожащим голосом рассказывала, как смерть бывшего мужа ее едва не сломила, а теперь она развлекает зрителей в музыкальном шоу.

Печали на лице Седоковой как не бывало. Зато появились синяки, ссадины и выбитые зубы.

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Именно в таком виде, в образе бездомной побирушки, Анна оказалась на шоу музыкальных пародий - вынырнула прямиком из мусорного бака.

При этом новым луком певица осталась очень довольна, и опубликовала его в своем блоге в Instagram. Она написала, что сама настояла именно на таком образе. "Если вы переживали, как у меня дела, то, как видите, все нормально! Для тех, кто задается вопросом "в чем секрет привлекательности?", отвечаю. Вот же он! Этот номер предложила я и настояла на своем виде. Надо всегда относиться к себе с юмором. Теперь смело могу сказать - такой вы меня еще не видели. Хороша?" - написала Анна Седокова.

Анна Седокова в образе побитой нищенки вышла на сцену / коллаж: Главред, фото: instagram.com/annasedokova

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Кто такая Анна Седокова Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей. Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.

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