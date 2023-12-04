Безногий и однорукий фигурист-путинист Костомаров захотел стать боксером

Роман Костомаров продолжает отличаться странными заявлениями - в этот раз он, который остался без ног и кистей рук, сказал, что хочет стать боксером.

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Костомаров сказал, что хочет стать боксером / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Скандально известный фигурист-путинист Роман Костомаров (которому прошлой зимой из-за последствий тяжелой болезни ампутировали обе стопы и части кистей рук) продолжает отличаться странными заявлениями в интервью пропагандистских СМИ.

"Я хочу заниматься боксом. Однако без протезов. Не хочу их как-то сломать и тренера покалечить. В боксе очень важны движения на ногах, координация, комбинации руками, уклоны. Это все выматывает эмоционально. Я не могу уже бить с той силой, с которой бил раньше. Но я надеваю все равно перчатки и могу в ладони бить. Прямой могу бить удар, боковой. Однако боксером или кикбоксером я становиться не планирую. Но для себя занятие боксом очень полезно", ‒ сказал он.

Болезнь Романа Костомарова:

Напомним, в минувшем году Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией, которая быстро перешла в пневмонию.

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Вскоре он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. У фигуриста быстро начал прогрессировать сепсис, ткани рук и ног начали отмирать. И полноценно в сознание Костомаров долго не приходил. За несколько месяцев его здоровье все ухудшалось и ухудшалось.

В конечном итоге врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени обеих ног, а также всю кисть руки.

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