Безногий и однорукий фигурист-путинист Костомаров захотел стать боксером

Скандально известный фигурист-путинист Роман Костомаров (которому прошлой зимой из-за последствий тяжелой болезни ампутировали обе стопы и части кистей рук) продолжает отличаться странными заявлениями в интервью пропагандистских СМИ.
"Я хочу заниматься боксом. Однако без протезов. Не хочу их как-то сломать и тренера покалечить. В боксе очень важны движения на ногах, координация, комбинации руками, уклоны. Это все выматывает эмоционально. Я не могу уже бить с той силой, с которой бил раньше. Но я надеваю все равно перчатки и могу в ладони бить. Прямой могу бить удар, боковой. Однако боксером или кикбоксером я становиться не планирую. Но для себя занятие боксом очень полезно", ‒ сказал он.
Болезнь Романа Костомарова:
Напомним, в минувшем году Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией, которая быстро перешла в пневмонию.
Вскоре он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. У фигуриста быстро начал прогрессировать сепсис, ткани рук и ног начали отмирать. И полноценно в сознание Костомаров долго не приходил. За несколько месяцев его здоровье все ухудшалось и ухудшалось.
В конечном итоге врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени обеих ног, а также всю кисть руки.
Вам могут заинтересовать такие новости:
- У российского фигуриста Костомарова отказывают легкие
- Костомаров при смерти: российскому фигуристу стало хуже
- Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь