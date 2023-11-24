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Безногий фигурист-путинист Костомаров пустился в пляс на банкете

Дмитрий Видоменко
24 ноября 2023, 13:26
Путинист-фигурист Роман Костомаров как-то быстро разохотился и пустился в пляс ‒ с вместе виновницей торжества (певицей Юлией Ковальчук).
Костомаров
Роман Костомаров устроил выходку на светской вечеринке / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Скандально известный российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России против Украины, и весной остался без стоп, голеней обеих ног, а также без кисти руки, отметился выходкой на светском мероприятии.

Поп-певица и бывшая солистка герлз-бенда "Блестящие" Юлия Ковальчук закатила шумную вечеринку по случаю своего 41-летия. Среди приглашенных было множество артистов-путинистов ‒ в том числе Лариса Долина и Стас Костюшкин.

Лично поздравил Ковальчук и Роман Костомаров. Они подружились больше десяти лет назад благодаря участию в шоу "Ледниковый период. Сказочное продолжение" на пропагандистком Первом канале.

видео дня

Костомаров как-то быстро разохотился и пустился в пляс ‒ с вместе виновницей торжества.

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Болезнь Романа Костомарова:

Напомним, в минувшем году Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией, которая быстро перешла в пневмонию.

Вскоре он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. У фигуриста быстро начал прогрессировать сепсис, ткани рук и ног начали отмирать. И полноценно в сознание Костомаров долго не приходил.

Врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени обеих ног, а также всю кисть руки.

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Юлия Ковальчук Блестящие новости шоу бизнеса Роман Костомаров
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