Скандально известный российский фигурист Роман Костомаров, который поддерживает захватническую войну России против Украины, и весной остался без стоп, голеней обеих ног, а также без кисти руки, отметился выходкой на светском мероприятии.
Поп-певица и бывшая солистка герлз-бенда "Блестящие" Юлия Ковальчук закатила шумную вечеринку по случаю своего 41-летия. Среди приглашенных было множество артистов-путинистов ‒ в том числе Лариса Долина и Стас Костюшкин.
Лично поздравил Ковальчук и Роман Костомаров. Они подружились больше десяти лет назад благодаря участию в шоу "Ледниковый период. Сказочное продолжение" на пропагандистком Первом канале.
Костомаров как-то быстро разохотился и пустился в пляс ‒ с вместе виновницей торжества.
Болезнь Романа Костомарова:
Напомним, в минувшем году Роман Костомаров заразился вирусной инфекцией, которая быстро перешла в пневмонию.
Вскоре он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. У фигуриста быстро начал прогрессировать сепсис, ткани рук и ног начали отмирать. И полноценно в сознание Костомаров долго не приходил.
Врачам пришлось ампутировать фигуристу стопы, голени обеих ног, а также всю кисть руки.
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