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Без права въезда на три года: популярному российскому актеру запретили въезд в Украину

30 июня 2021, 18:29
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Артист незаконным образом посещал Крым.

Оскар Кучера
Оскар Кучера не въедет в Украину / Instagram

Российскому актеру и шоу-мену Оскару Кучере запретили пересекать украинскую границу сроком на три года по причине незаконного посещение оккупированного Крымского полуострова.

Как сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, Кучера прибыл в Украину с видом на жительство в нашей стране. А выехал рейсом Киев-Варшава. После чего пограничники запретили ему посещать страну.

Кроме этого, Госпогранслужба анонсировала ходатайство в миграционную службу для аннулирования Кучере вида на жительство.

Кто такой Оскар Кучера:

Оскар Кучера ( настоящее имя Евгений Александрович Боголюбов) - актер и телеведущий развлекательных программ.

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С семи лет занимался в школе-студии художественного слова. Окончил ГИТИС. Играл в театрах Ермоловой, МХАТе, театре киноактера, "Школе современной пьесы", играет в антрепризах.

Читайте такжеИзвестного российского актера выдворили из Украины и запретили въездКак ранее сообщал Главред, пограничники сроком на три года запретили въезд в Украину российскому рок-музыканту Петру Мамонову (бывшему солисту группы Звуки Му) за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма.

Сотрудники Государственной пограничной службы не пропустили в Украину легендарного белорусского музыканта Валерия Дайнеко – вокалиста групп Песняры и Белорусские песняры.

В Украину не пропустили российского актера Кирилла Гребенщикова, который с 2014 года не раз снимался в аннексированном Крыму.

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