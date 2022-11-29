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Березы и заснеженная тундра: дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламе

29 ноября 2022, 11:43

Легендарный дом высокой моды Christian Dior оказался в центре скандала из-за намеков на русскую культуру в новой рекламной кампании.

Диор, Россия
Дом Dior оскандалился из-за русских мотивов в новой рекламе / коллаж фото Instagram дома Dior

Легендарный дом высокой моды из Франции Christian Dior выпустил крайне странную рекламную кампанию, явно вдохновленную страной-агрессором, Россией, и ее культурным кодом. В описании к свежим снимкам в Instagram представители дома довольно прозрачно и толсто намекнули, что на фото модели запечатлены якобы на фоне тундры.

"Отправляйтесь вместе с Dior в тундру в эти праздничные дни и откройте для себя пронзительные силуэты из коллекции Dior Cruise 2023 от Марии Грации Кьюри. Белые кружевные платья и культовые модели, такие как жакет Bar, сочетаются с соблазнительными аксессуарами, такими как сумка Dior Book Tote и серьги Dior Tribales, которые составляют мечтательную коллекцию вещей", - говорится в подписи к фото

Диор, Россия

На снимках и на видео запечатлены девушки-модели на фоне берез и снега. Причем все они облачены в кружевные платья, обуты в сапоги с высокими голенищами, а в руках держат кружевные платки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный путинист-певец Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Напомним, ранее пресс-секретаря президента страны агрессора Дмитрия Пескова Татьяна Навка говорила, что если спортсмены раньше служили или умеют держать оружие в руках, то они могут быть полезны на войне в Украине и их будут посылать на фронт.

"Если спортсмен проходил военную кафедру, если он умеет и может быть полезным, то почему бы и нет. Но просто так огульно брать ребят, которые никогда в жизни в руках не держали оружие, которые не умеют драться, то тут нужно подумать. Спортсмен спортсмену рознь. Но есть такие ребята, которые вполне могли бы защитить", – подытожила она.

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