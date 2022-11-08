Звезда "Пиратов Карибского моря" оскандалилась заявлением о войне в Украине

Пенелопа Крус / коллаж фото УНИАН

48-летняя испанская и голливудская актриса Пенелопа Крус (известная по фильмам Педро Альмодовара и фильму "Пираты Карибского моря" сделала провокационное заявление насчет войны в Украине. Соответствующий видеоролик она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Крус вместе с крупной благотворительной организацией UNICEF имела громадное желание по-максимуму привлечь внимание мировой общественности к громаднейшей проблеме голода в африканских странах.

"Война в Украине продолжает наносить страдания тысячам детей и их семьям. Вдобавок это влияет на цену продуктов, и из-за бесконечной засухи тысячи семей в таких странах как Сомали, Эфиопия, Южный Судан под угрозой. Я с большой грустью смотрю на фото детей, которые страдают от острого недоедания", — сказала Крус.

Но, что интересно, актрис главной причиной очередного голода в Африке она называет войну в Украине. Однако, Крус даже мельком не упоминает Россию, которая и начала развязала полномасштабную войну против нашей страны в феврале 2022 года. Чем, собственно, и спровоцировала, в том числе, мировой продовольственный кризис.

Напомним, ранее сообщалось о том, что известный путинист-певец Филипп Киркоров решил лично поддержать оккупантов, которые убивают украинцев. Он отправился в Крым с концертом для оккупантов.

Киркоров лично позвал на свои концерты военных, которые залечивают ранения в крымских госпиталях. Однако он не рассказал, как именно раненым оккупантам пробраться через толпу фанаток Киркорова и попасть на концерты.

Напомним, ранее пресс-секретаря президента страны агрессора Дмитрия Пескова Татьяна Навка говорила, что если спортсмены раньше служили или умеют держать оружие в руках, то они могут быть полезны на войне в Украине и их будут посылать на фронт.

"Если спортсмен проходил военную кафедру, если он умеет и может быть полезным, то почему бы и нет. Но просто так огульно брать ребят, которые никогда в жизни в руках не держали оружие, которые не умеют драться, то тут нужно подумать. Спортсмен спортсмену рознь. Но есть такие ребята, которые вполне могли бы защитить", – подытожила она.

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