Беременная Каминская требует от Илона Маска деньги на роды

"Рыженькая из НеАнгелов" пострадала от автомобиля миллиардера.

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Слава Каминская пожаловалась на синяк из-за Теслы Маска / коллаж: Главред, фото: instagram.com/babaslavka

В мае Слава Каминская похвасталась обручальным кольцом на безымянном пальце и намекнула, что готовится к третьей свадьбе. Впрочем, уже в начале августа оказалось, что знаковое украшение - не единственный подарок певице от загадочного жениха.

Недавно Каминская показала фигуру с уже заметно округлившимся животиком, так что брак №3 и ребенок №3 уже на подходе. А пока она просто наслаждается жизнью.

Правда, не обходится и без казусов. Недавно артистка на своей странице в Instagram опубликовала свежее "беременное" фото, на котором красуется в легком полосатом костюме и бра от купальника. От солнца будущую маму и малыша защищают очки и зонтик.

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До пляжа Слава, вероятно, добиралась на автомобиле марки Tesla, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску. Дорога была не самой удобной, поэтому певица решила, что может потребовать с миллиардера компенсацию.

"У меня синяк от багажника Теслы. Илон Маск мне должен как минимум на роды", - заявила Слава Каминская.

Слава Каминская пожаловалась на синяк из-за Теслы Маска / instagram.com/babaslavka

Ранее лидер рок-группы O.Torvald и боец ВСУ Женя Галич рассказал, что его возмутило в тылу - после временного возвращения домой с фронта артиста сильно удивила "мирная" жизнь.

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