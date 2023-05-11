Берегли историю, но нас там не жалели: пожилая российская актриса оправдала войну в Украине

61-летняя российская актриса театра и кино Алена Яковлева оправдала захватническую войну России против Украины, а также прокомментировала "украинскую пропаганду", забыв о целом мозгостирательном цеху, который многие годы работает в России.
По мнению артистки, "пропагандистские" настроения стали наблюдаться в обществе еще задолго до нападения России на Украину. В качестве примера она вспомнила, что многие люди специально начали общаться на украинском языке с теми, кто говорил на русском. Актриса имеет ввиду украинцев, которые захотели разговаривать на своем родном государственном языке.
Престарелая артистка отметила, что подобные случаи происходили на съемочной площадке, а также во время посещения ею Киева. К примеру, продавец отказался продавать актрисе картину из-за того, что она была русской.
"Мы берегли историю украинского народа, но нас там не жалел никто", — сказала актриса в программе шоу "Эмпатия Манучи".
Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.