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Берегли историю, но нас там не жалели: пожилая российская актриса оправдала войну в Украине

Алена Кюпели
11 мая 2023, 14:25 обновлено 11 мая, 14:25
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Алена Яковлева. Фото "Смотрим"

61-летняя российская актриса театра и кино Алена Яковлева оправдала захватническую войну России против Украины, а также прокомментировала "украинскую пропаганду", забыв о целом мозгостирательном цеху, который многие годы работает в России.

По мнению артистки, "пропагандистские" настроения стали наблюдаться в обществе еще задолго до нападения России на Украину. В качестве примера она вспомнила, что многие люди специально начали общаться на украинском языке с теми, кто говорил на русском. Актриса имеет ввиду украинцев, которые захотели разговаривать на своем родном государственном языке.

Престарелая артистка отметила, что подобные случаи происходили на съемочной площадке, а также во время посещения ею Киева. К примеру, продавец отказался продавать актрисе картину из-за того, что она была русской.

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"Мы берегли историю украинского народа, но нас там не жалел никто", — сказала актриса в программе шоу "Эмпатия Манучи".

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательную базу против известного актера из страны-агрессора РФ Владимира Машкова, поддерживающего агрессивную политику диктатора Путина и оправдывающего полномасштабное вторжение русской армии. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщается на официальном сайте ведомства.

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